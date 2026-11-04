Τι ισχύει με Ντόρσεϊ: Πότε εκπνέει η τιμωρία του και οι σκέψεις του Ολυμπιακού για guard

To Gazzetta ανοίγει τον φάκελο του 30χρονου διεθνούς Ελληνοαμερικανού άσου και καταγράφει όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το μέλλον του με τα «ερυθρόλευκα». Τι ισχύει για την Εθνική και κατά πόσο η υπόθεσή του σχετίζεται με την απόκτηση ενός ακόμη guard.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Με βάση το τι έχει γίνει στο παρελθόν και γνωρίζοντας την ιδιοσυγκρασία των δύο παικτών, όταν το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκαν στο προσκήνιο οι υποθέσεις Ντόρσεϊ και Γουόκαπ , θα περίμενε κανείς πολλά περισσότερα «επεισόδια» από την πλευρά του πρώτου σε σχέση με το σίριαλ που διήρκεσε τρεις μήνες, μέχρι τελικα να καταλήξει στην Ντουμπάι.

Κοινώς, ο γεννημένος στη Πασαντίνα της Καλιφόρνια ήταν πάντα ένα κλειστό παιδί με απρόβλεπτες και κάποιες φορές παιδιάστικες αντιδράσεις και η ψυχραιμία αλλά και ο επαγγελματισμός που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα, που οι «σειρήνες» των εκατομμυρίων «βουίζουν» στ' αυτιά του (ενώ ήταν δεσμευμένος με συμβόλαιο), ήταν εν πολλοίς αποτέλεσμα της συμβουλευτικής επίδρασης των εκπροσώπων του (Ρουσάκης και Λότσος).

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι μετά από τέτοια χρονιά όπως η περυσινή, με σημαντική συμβολή σε τρεις τίτλους (Euroleague, GBL & Supercup) αλλά και με διόλου ευκαταφρόνητες ατομικές διακρίσεις (μέλος της καλύτερης πεντάδας στην GBL και της 2ης στην EL), δεν είναι καθόλου παράλογο να θεωρεί ότι έφτασε η ώρα της μεγάλης «εξαργύρωσης».

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, με το τι έγινε το καλοκαίρι στις διερευνητικές επαφές που έγιναν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους ατζέντηδές του και φυσικά λαμβάνοντας υπ' όψιν το συμβόλαιο-μαμούθ (12 εκατομμύρια Ευρώ για 3 χρόνια), που φέρεται να του έχει πρόσφερει ο ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν, ο Ντόρσεϊ αποφάσισε να τηρήσει την συμφωνία του με τους Πειραιώτες.

Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά. Η γκρίνια που εξωτερίκευσε στους ανθρώπους της ομάδας μετά το ματς με την Εφές (στο οποίο έκρινε ότι τα 17 λεπτά που έπαιξε, ήταν λίγα), οδήγησαν στον αποκλεισμό του από την 12άδα στο ματς με τον Κολοσσό, ως ένα προειδοποιητικό μήνυμα! Ακολούθησαν τα σχόλια που έκανε κατά του οργανισμού και του προπονητή του σε λογαριασμό μπασκετικής εκπομπής και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Πότε εκπνέει η τιμωρία του ενός μήνα και ποια η πρόθεση του Ολυμπιακού

Ο ένας μήνας μακριά από την ομάδα, στην διάρκεια του οποίου προπονείται μόνος του, συμπληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στο “Nick Galis Hall”, σε κυριακάτικο απογευματινό (17.30) παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη για την 7η αγωνιστική της GBL.

Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα», με τον Ολυμπιακό να προπονείται την επομένη και να πετάει την ίδια μέρα με προορισμό την Λεμεσό για το ματς με την Μακάμπι (17/11), την Παρασκευή (20/11) εκείνης της εβδομάδας, θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης και καπάκι το Σάββατο, θα αναχωρήσει για την Καρδίτσα με την οποία θα παίξει την Κυριακή (22/11) για το πρωτάθλημα.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, σε μία τόσο φορτωμένη αγωνιστική εβδομάδα με μάξιμουμ μία ποιοτική προπόνηση, μοιάζει σχεδόν αδύνατον για τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συμπεριλάβει τον Τάιλερ σε κάποια από τις αποστολές, βάζοντας έναν αστερίσκο ίσως για το ματς με τους Θεσσαλούς.

Και αυτό, όμως, υπό προϋποθέσεις (αν υπάρχουν προβλήματα) και χωρίς να θεωρείται σφόδρα πιθανό. Άλλωστε θα προέρχεται από έναν μήνα αποχής από προπόνηση με φουλ ένταση και συμμετοχή σε πέντε εναντίον πέντε.

Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε, είναι ότι ο οργανισμός θέλει να επαναφέρει τον Ντόρσεϊ στην αγωνιστική δράση, αλλά θα το κάνει με τον τρόπο που κρίνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο 61χρονος τεχνικός τοποθετήθηκε πολύ πρόσφατα για το θέμα και δήλωσε ανοικτός σε όποιον θέλει να βοηθήσει την ομάδα, αρκεί ο Τάιλερ να επιδείξει υπομονή, να περιμένει την σειρά του και αποφύγει τις μη αποδεκτές συμπεριφορές του παρελθόντος.

Η επιστροφή του μέσω της Εθνικής

Επομένως, καταλήγουμε στο ότι ο Ντόρσεϊ δεν αποκλείεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης την Δευτέρα 23 Νοέμβρη και αυτό ενδεχομένως να γίνει με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας, που θα συγκεντρωθεί εκείνη την ημέρα για τον κρίσιμο εντός αγώνα με την Γεωργία (26/11) και εκείνο με την Ισπανία (29/11) εκτός που θα ακολουθήσει.

Με βάση το πόσο τον χρειάζεται η επίσημη αγαπημένη, έστω και χωρίς να είναι στο 100%, το σενάριο να τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ώστε να προπονηθεί καλύτερα για τρεις μέρες και να μην τον έχει στην διάθεσή του για το ματς με την Χαποελ Τελ Αβίβ (25/11), που θα γίνει την προηγούμενη του ματς με τους Γεωργιανούς , δεν φαντάζει απίθανο.

Κατά συνέπεια και αν κι εφόσον όλα έχουν κυλήσει ομαλά μέχρι τότε, το ευρωπαϊκό ματς στο οποίο ο 30χρονος διεθνής guard συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται στην 12άδα είναι αυτό της 4ης Δεκέμβρη, στην “Sunel Arena” με την Βιλερμπάν. Χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποια εγγύηση για το αν και το πόσο θα παιξει. Αυτό εξαρτάται βασικά από τον ίδιο, την συνολική του στάση και φυσικά την παρουσία τους στις προπονήσεις.

Ο χειρισμός της υπόθεσης Ντόρσεϊ αντανακλά στην κουλτούρα του οργανισμού

Παρ' ότι η κοινή λογική ενδεχομένως και να παρέπεμπε στην πώληση παίκτη από την στιγμή που το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερος, η λογική των Αγγελόπουλων στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και μία φιλοσοφία που έχουν ακολουθήσει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο Έβανς, τον οποίο πλήρωσαν δύο χρονιές χωρις να παίξει παραπάνω από ένα ματς.

Όπως και παλαιότερα με τον Μιλουτίνοφ, τον οποίο ήθελε η ΤΣΣΚΑ μεσούσης της περιόδου και δεν τον παραχώρησαν, με αποτέλεσμα να πάει στο τέλος της χρονιάς χωρίς να εισπράξουν Ευρώ.

Με άλλα λόγια η όλη προσέγγιση στηρίζεται στην κουλτουρα που έχουν περάσει στον οργανισμό και βάσει της οποίας – στο μέτρο του δυνατού - θέλουν να λύνουν τα θέματα εσωτερικά και με τον δικό τους τρόπο, σεβόμενοι καποιες σταθερές.

Ο guard που ψάχνει ο Ολυμπιακός, δεν σχετίζεται με τον Ντόρσεϊ!

Σε αντίθεση με τον Τζον Κόντσαρ, ο οποίος προτάθηκε στον Ολυμπιακό σχεδόν ταυτόχρονα με το περιστατικό μετά το ματς με την Βαλένθια και χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει την εξέλιξη της υπόθεσης του Ντόρσεϊ, εξελίχθηκε σε μία περίπτωση που άρεσε στον Μπαρτζώκα λόγω των πολλών δουλειών που κάνει μέσα στο γήπεδο, ο guard που ψάχνουν τώρα οι Πειραιώτες δεν αγγίζει άμεσα τον ρόλο ή τον χρόνο που θα έχει ο Τάιλερ, αν κι εφόσον επανενεργοποιηθεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση ενός ακόμη playmaker, ο οποίος θα μπορεί να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά πίσω από Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόσεφ (και περισσότερα αν κάποιος από τους δύο χάσει κάποιο διαστημα ή κάποια λόγω τραυματισμού), κατά βάση για την Euroleague.

Κακά τα ψέματα ένας «μαραθώνιος» σαν αυτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τα σχεδόν 45 παιχνίδια για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να βγει με δύο playmaker και φυσικά ο σχεδιασμός δεν μπορεί να στηριχθεί με την σιγουριά ότι ο Μοντέρο θα γυρίσει και θα είναι έτοιμος να παίξει τον Απρίλιο, ούτε ρισκάροντας ότι θα βγει το project του Πλώτα (έστω κι αν ο Πατρινός guard έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις έως τώρα).

Εν κατακλείδι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κινήθεί για έναν ακόμη point-guard όχι ως άντι-Μοντέρο, αλλά ως έναν ακόμη παίκτη για τον άσο και η περίπτωσή του, σε πρώτη φάση δεν σχετίζεται με τον Ντόρσεϊ. Τώρα αν αυτός που θα επιλεγεί, μπορεί να βοηθήσει και στο “2” και το θέμα του Τάϊλερ δεν εξελιχθεί καλά, αυτό για την ώρα είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο! Αλλά ένας σοβαρός και έμπειρος οργανισμός, όλα τα υπολογίζει...