Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκαν στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για τις εργασίες που συνεχίζονται.

Συνεχίζονται τα έργα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα της σεζόν χρησιμοποιεί σαν έδρα τη SUNEL Arena μέχρι να είναι έτοιμο το δικό του γήπεδο.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, βρέθηκαν σήμερα (04/11) στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε πως θα δημοσιευτούν οι πρώτες μακέτες του νέου ΣΕΦ τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκαν σήμερα (04/11) στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών του ιδιωτικού έργου. Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος περπάτησαν μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα εντός του αγωνιστικού χώρου και είδαν από κοντά όλες τις μεγάλες αλλαγές. Τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.