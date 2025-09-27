Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup και αναφέρθηκε και στην κατάκτηση της υγείας του.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Ο Τόμας Γουόκαπ που ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ για να δει την ομάδα του να σηκώνει το τέταρτο διαδοχικό τρόπαιο της ιστορίας της, μίλησε στους δημοσιογράφους για τη σημασία αυτής της κατάκτησης και για την κατάσταση της υγείας του.

Αναλυτικά

«Είναι μια καλή αρχή. Ξεκινήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο τη σεζόν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ και να φύγουμε με το τρόπαιο και να ετοιμαστούμε για την αρχή της σεζόν. Κανένα τρόπαιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με αυτό».

«Νιώθω φανταστικά, κινούμαι πολύ καλά, χειρίζομαι την μπάλα καλά, πηδάω καλά και νιώθω πολύ καλά. Η αποκατάστασή μου ήταν πολύ καλή και είμαι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα μου και την αυτοπεποίθηση που έχω σε αυτό και στην προετοιμασία μου για την σκληρή σεζόν».