Ολυμπιακός, Γουόκαπ: «Ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ και να φύγουμε με το τρόπαιο»
Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.
Ο Τόμας Γουόκαπ που ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ για να δει την ομάδα του να σηκώνει το τέταρτο διαδοχικό τρόπαιο της ιστορίας της, μίλησε στους δημοσιογράφους για τη σημασία αυτής της κατάκτησης και για την κατάσταση της υγείας του.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Πανζουρλισμός για ένα αυτόγραφο του Φουρνιέ, όλα τα παιδιά τον περικύκλωσαν! (vid)
Αναλυτικά
«Είναι μια καλή αρχή. Ξεκινήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο τη σεζόν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ και να φύγουμε με το τρόπαιο και να ετοιμαστούμε για την αρχή της σεζόν. Κανένα τρόπαιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με αυτό».
«Νιώθω φανταστικά, κινούμαι πολύ καλά, χειρίζομαι την μπάλα καλά, πηδάω καλά και νιώθω πολύ καλά. Η αποκατάστασή μου ήταν πολύ καλή και είμαι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα μου και την αυτοπεποίθηση που έχω σε αυτό και στην προετοιμασία μου για την σκληρή σεζόν».
🔴🗣️ Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ μετά την κατάκτηση του Super Cup#OlympiacosBC pic.twitter.com/F5RIJuhHlT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.