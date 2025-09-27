Ολυμπιακός: Πανζουρλισμός για ένα αυτόγραφο του Φουρνιέ, όλα τα παιδιά τον περικύκλωσαν! (vid)
Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.
Μόλις τελείωσε η απονομή του τέταρτου Super Cup και μάλιστα διαδοχικού στην ιστορία των «ερυθρόλευκων», ο Εβάν Φουρνιέ περικυκλώθηκε από μικρούς φίλους του Ολυμπιακού που ζητούσαν ένα αυτόγραφο ή μία φωτογραφία από τον σταρ των Πειραιωτών.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴 Ο Εβάν Φουρνιέ μοιράζει αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο κλειστό της Ρόδου pic.twitter.com/NZrF8mpcGH— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2025
