Ο Εβάν Φουρνιέ απαθανατίστηκε να μοιράζει χαρά σε δεκάδες μικρούς φιλάθλους του Ολυμπιακού που του ζητούσαν ένα αυτόγραφο.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Μόλις τελείωσε η απονομή του τέταρτου Super Cup και μάλιστα διαδοχικού στην ιστορία των «ερυθρόλευκων», ο Εβάν Φουρνιέ περικυκλώθηκε από μικρούς φίλους του Ολυμπιακού που ζητούσαν ένα αυτόγραφο ή μία φωτογραφία από τον σταρ των Πειραιωτών.

