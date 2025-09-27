Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η σερί φορά το τρόπαιο του Super Cup και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη τον αιώνιο αντίπαλο!

Γίνεται ο ένας αιώνιος να δώσει συγχαρητήρια στον άλλον για την κατάκτηση κάποιου τροπαίου; Κι όμως γίνεται! Και ο Παναθηναϊκός το έκανε!

Με χαρακτηριστική τους ανάρτηση, οι «πράσινοι» έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στον μεγάλο τους αντίπαλο Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο.

Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μέρος στη διοργάνωση λόγω της παρουσίας της ομάδας στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Παρόλα αυτά δεν παρέλειψε να προβεί σε μια διαφορετική κίνηση και να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» για την 4η σερί κατάκτηση του τροπαίου.