Παναθηναϊκός: Συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup!
Γίνεται ο ένας αιώνιος να δώσει συγχαρητήρια στον άλλον για την κατάκτηση κάποιου τροπαίου; Κι όμως γίνεται! Και ο Παναθηναϊκός το έκανε!
Με χαρακτηριστική τους ανάρτηση, οι «πράσινοι» έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στον μεγάλο τους αντίπαλο Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο.
Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μέρος στη διοργάνωση λόγω της παρουσίας της ομάδας στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.
Παρόλα αυτά δεν παρέλειψε να προβεί σε μια διαφορετική κίνηση και να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» για την 4η σερί κατάκτηση του τροπαίου.
Congratulations to the Super Cup Winners, @Olympiacos_BC! #SuperCopa #Rhodesisland pic.twitter.com/zBIKQYy66T— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.