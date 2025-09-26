Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την μεταγραφή του Ντιλικινά και ευχαρίστησε τους αδελφούς Αγγελόπουλους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, με τον κόουτς των Πειραιωτών να κάνει ειδική αναφορά στους προέδρους της ομάδας και να τους ευχαριστεί για την μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά, ενώ τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος με το ρόστερ που έχει στα χέρια του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ΕΡΤ:

«Κρατάμε το ότι είμαστε σοβαροί και παίζουμε το παιχνίδι που προσπαθούμε να μας χαρακτηρίσει μέσα στη χρονιά

Θέλω να ευχαριστήσω τουα προέδρους, τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Σε ακόμη μια δυσκολία, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φέρουν τον Ντιλικινά. Το εκτιμώ πάρα πολύ και για την ταχύτητα και για την ανάγκη που είχε η ομάδα μας.

Το Super Cup φυσικά και είναι ένας τίτλος. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε ξανά με το Super Cup, όπως και τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Συμβαίνουν πολλά μέσα στη χρονιά. Τώρα είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ. Θεωρώ πως έχουμε τρομερό βάθος. Έχουμε πολύ καλό υλικό. Το πού θα πάει η ομάδα εξαρτάται από το πόσο θα βελτιωθούμε μέσα στη χρονιά».