Ο Σέιμπεν Λι μίλησε για τη θέλησή του να κερδίσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, αλλά και για το ρόλο του ως playmakers.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ: Δημήτρης Οικονόμου

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν, όπως αναμενόταν, ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα της Καρδίτσας με 89-56. Στον τελικό του Σαββάτου (27/9 - 20:00, Live στο Gazzetta), περιμένει ο Προμηθέας, που νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ.

Ο Σέιμπεν Λι που είχε απολογισμό 15 πόντους, ένα ριμπάουντ και 2 ασίστι μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον πρώτο τίτλο που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν δικό τους στη σεζόν, ενώ σχολίασε και τον ρόλο του ως playmaker.

Αναλυτικά

«Ήρθαμε εδώ και δουλέψασμε σε όσα έπρεπε να βελτιώσουμε. Κάναμε καλή δουλειά σήμερα. Αύριο το μόνο που ανυπομονούμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε το τρόπαιο.

Ο τρόπος σκέψης μας δεν αλλάζει ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, απλά προσπαθούμε να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να κάνουμε όσα μας ζητάει ο προπονητής μας.

Έχουμε μερικούς νέους παίκτες και προφανώς έχουμε περισσότερη αθλητικότητα και νιώθω ότι παίζουμε πολύ γρηγορότερα. Έχουμε πιο πολλούς σουτέρ και μποορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και επιθετικά και αμυντικά.

Προσπαθώ πάντα να ταιριάξω στον ρόλο που μου δίνει ο προπονητής μου και να βοηθήσω στις νίκες. Νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, αλλά θα κάνω ό, τι μου λέει ο προπονητής».