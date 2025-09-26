Ο Ντόντα Χολ δεν σταματά να... απογειώνεται στο ματς κόντρα στην Καρδίτσα.

Είναι εντυπωσιακός παίκτης, θεαματικός και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο Ντόντα Χολ έχει στήσει ένα... πάρτι κόντρα στην Καρδίτσα στο Super Cup και τα καρφώματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Πολλά alley oop, υπέροχες πτήσεις για έναν εκ των κορυφαίων dunkers στη Euroleague. Δεν έχει βρει αντίδοτο η άμυνα της Καρδίτσας και ο Χολ το εκμεταλλεύεται

Απολαύστε τον στον ημιτελικό του Super Cup