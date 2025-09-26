Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός: Ο διεθνής γκαρντ έκανε το τέλειο δεκάλεπτο
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκπληκτικός στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup, με την στατιστική του γκαρντ του Ολυμπιακού να είναι για... Όσκαρ!
Συγκεκριμένα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έπαιξε και στα δέκα λεπτά, χωρίς να αστοχήσει σε σουτ εντός παιδιάς (3/3 τρίποντα), ενώ
παράλληλα, μοίρασε 2 ασίστ, κατέβασε 1 ριμπάουντ και πρόσθεσε 1 κλέψιμο, χωρίς να υποπέσει σε λάθος!
Κάπως έτσι ο δείκτης αξιολόγησης του Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε στο 13, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική παρουσία του στο παρκέ για τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά στατιστικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το πρώτο δεκάλεπτο:
- Χρόνος συμμετοχής: 10:00
- Πόντοι: 9
- Σουτ εντός παιδιάς (FG): 3/3 (100%)
- Δίποντα (2P): 0/0 (0%)
- Τρίποντα (3P): 3/3 (100%)
- Βολές (FT): 0/0 (0%)
- Ριμπάουντ: 1 (1 αμυντικό)
- Ασίστ: 2
- Κλεψίματα: 1
- Φάουλ κερδισμένα: 2
- +/-: +8
- Δείκτης αξιολόγησης (Index): 13
