Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν άχαστος στο πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακός - Καρδίτσα για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκπληκτικός στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup, με την στατιστική του γκαρντ του Ολυμπιακού να είναι για... Όσκαρ!

Συγκεκριμένα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έπαιξε και στα δέκα λεπτά, χωρίς να αστοχήσει σε σουτ εντός παιδιάς (3/3 τρίποντα), ενώ

παράλληλα, μοίρασε 2 ασίστ, κατέβασε 1 ριμπάουντ και πρόσθεσε 1 κλέψιμο, χωρίς να υποπέσει σε λάθος!

Κάπως έτσι ο δείκτης αξιολόγησης του Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε στο 13, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική παρουσία του στο παρκέ για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά στατιστικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το πρώτο δεκάλεπτο: