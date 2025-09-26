Πρίντεζης σε ερώτηση του Gazzetta: «Δεν θέλω να γίνω προπονητής, καλύτερα άλλο πόστο»

Ο Γιώργος Πρίντεζης απάντησε σε ερώτηση του Gazzetta για το εάν σκέφτεται να επιστρέψει στο μπάσκετ, αποκαλύπτοντας πως δεν θα ήθελε να γίνει προπονητής.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής, Δημήτρης Οικονόμου

Ο Γιώργος Πρίντεζης βρέθηκε στην Ρόδο για το Stoiximan Super Cup, με τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού να... ανακρίνεται από τους εκπροσώπους του Τύπου, έχοντας αρκετά να πει.

Μάλιστα, όταν ο απεσταλμένος του Gazzetta τον ρώτησε για την πιθανή επιστροφή ως προπονητής, τόνισε πως σκέφτεται την επιστροφή στο μπάσκετ, αλλά από κάποιο άλλο πόστο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Πρίντεζης:

Οι δηλώσεις του Γιώργου Πρίντεζη πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα pic.twitter.com/MyBRLOaOqT — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2025

Για την Εθνική και το Stoiximan Super Cup:

«Αρχής γενομένης απ’ αυτό που μου είπες για την Εθνική, εντάξει… Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω όλος ο κόσμος το είχε ανάγκη, το ελληνικό μπάσκετ το είχε ανάγκη. Και έτσι όπως ήρθε, ειδικά για κάποια παιδιά που το ήθελαν πάρα πολύ, όλοι το ήθελαν, αλλά ειδικά κάποια παιδιά περισσότερο, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ και για τα ίδια τα παιδιά.

Ίσως έτσι να δουν οι νεότεροι μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικής, γιατί η τελευταία ήταν το 2009. Από εκεί και πέρα και ο θεσμός του Super Cup, που γίνεται και σε άλλες χώρες, είναι σίγουρα κάτι όμορφο. Ειδικά σε ένα κλειστό γεμάτο, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εδώ, ώστε να γινόταν ένα ντέρμπι. Παρ’ όλο που είναι νωρίς στη σεζόν και δεν θα έβγαιναν πολλά συμπεράσματα, σίγουρα θα ανέβαζε κι άλλο τον θεσμό. Οπότε σίγουρα όλες οι ομάδες θα θέλουν να δείξουν πράγματα».

Για το επίπεδο της Stoiximan GBL:

«Όλα αυτά τα χρόνια λέμε και ελπίζουμε να γίνουν κάποιες εκπλήξεις, παρακαλάμε να γίνουν εκπλήξεις, αλλά συνήθως δεν γίνονται, κατά τα ψέματα. Εγώ νιώθω τυχερός που πρόλαβα το μπάσκετ της δεκαετίας του ’90, όταν υπήρχε το Περιστέρι, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης… Όλες οι ομάδες ήταν πολύ πιο δυνατές και πραγματικά όταν έπαιζες εκτός έδρας ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ξανά σε αυτό το επίπεδο το πρωτάθλημα. Δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ και τις άλλες ομάδες της Α1, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγη ακόμη προσπάθεια».

Για το τι είπε στον Σπανούλη μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής:

«Ξέχωρα από τα συγχαρητήρια, με τον Μπίλι μας συνδέουν πολλά πράγματα. Νομίζω τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πέτυχε κάτι που το άξιζε πάρα πολύ και σαν φίλος, πρώην συμπαίκτης του, αλλά και σαν αδερφός του, χάρηκα πάρα πολύ και με τον τρόπο που ήρθε η επιτυχία, αλλά και με το μπάσκετ που παίξαμε. Για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα, τους ρόλους π[ου είχε αλλά και την σοβαρότητα που επέδειξε».

Για το αν σκέφτεται την επιστροφή στο μπάσκετ ως προπονητής:

«Με ένα άλλο πόστο ναι, αλλά ως προπονητής όχι. Θα μου άρεσε αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα να ξέρεις ως άνθρωπος πού πρέπει να αφιερώνεις το χρόνο σου. Ο προπονητής αφιερώνει πάρα πολλές εργατοώρες, με την καλή έννοια κι αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να το κάνω. Θα το σκεφτόμουν, όμως, πολύ σοβαρά να είμαι κάπου όπου θα μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα, τη διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα από άλλο πόστο. Αλλά προπονητικά, όχι τόσο».

