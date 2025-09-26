Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Παναγιώτης Γιαννάκης είχαν την ευκαιρία να τα... πουν λίγο πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα.

Λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα Πάτρας επί της ΑΕΚ και λίγο πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού, οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε ευχάριστο τόνο.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού τη διετία 2008-2010 έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας το 2010 ενώ είχε πάρει μέρος και στον τελικό της Euroleague την ίδια χρονιά.

Πριν από την έναρξη του αγώνα των «ερυθρολεύκων» με την Καρδίτσα για το Stoiximan Super Cup είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε άκρως ευχάριστο τόνο.