O Nίκος Καρφής λίγο πριν πετάξει για Ρόδο γράφει την σημασία της άμυνας στην ΑΕΚ ενόψει Super Cup και την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης οπαδών που δεν είναι λύση.

Έφτασε η ώρα για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Ωραία τα φιλικά, υπέροχη η ΑΕΚ στον επιθετικό τομέα αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν και τα ζόρικα. Η Ένωση θα πετάξει για Ρόδο, εκεί όπου θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο του Super Cup.

Πριν όμως φτάσει στον τελικό που λογικά θα βρει απέναντι της τον Ολυμπιακό, έχει να δώσει τη μάχη της με τον Προμηθέα. Πιο ποιοτική ομάδα η Βασίλισσα αλλά χρειάζεται προσοχή. Επιθετικά το σύνολο του Σάκοτα πετάει... φωτιές. Η ευκολία με την οποία αγγίζει ή ξεπερνά τους 100 πόντους στα φιλικά είναι απίστευτη.

Πάντως πρέπει να ξεκινήσει να κρατάει χαμηλά και τον αντίπαλο της. Είναι fun to watch, βγάζει ωραία πραγματάκια στην επίθεση, αλλά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν όλα τα ματς στο... rollercoaster και ειδικά όταν αναγκαστεί να παίξει με πιο ποιοτικούς αντιπάλους σε σχέση με τα φιλικά, αν εξαιρέσουμε φυσικά την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ.

Ο Σάκοτα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ξέρει την ΑΕΚ καλύτερα από τον καθένα και ήδη έχει δώσει βάση και στον αμυντικό τομέα. Η Ένωση μπαίνει στη σεζόν με καλή ψυχολογία από τα φιλικά και έχει αφήσει υποσχέσεις.

Αλλά δεν θα πρέπει να κρύψει και τις ατέλειες κάτω από το χαλάκι. Η άμυνα πρέπει να φτιάξει, η ομάδα πρέπει να σκληρύνει, να το κάνει πιο δύσκολο για τον αντίπαλο. Αρχής γενομένης από τα ματς του Super Cup. Εκεί η ΑΕΚ πρέπει να μασάει σίδερα και να μην παρασυρθεί από την ποιότητα που έχει στον επιθετικό τομέα.

Περιμένω να δω και το ντεμπούτο του Δημήτρη Κατσίβελη για φέτος, αφού έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε διαφορετικούς περιόδους στην Ένωση), ο οποίος θα δώσει λύσεις στην περιφέρεια.

Ήταν μέλος της 12άδας της Εθνικής μας που πανηγύρισε το χάλκινο στο Eurobasket και έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία να βοηθήσει τη Βασίλισσα να πετύχει τους στόχους της. Δεν τον είχε όπως ήταν αναμενόμενο ο Σάκοτα στα φιλικά, όμως πλέον μπαίνει στη... φαρέτρα και σίγουρα θα προσφέρει πολλά σε άμυνα και επίθεση. Ένα παιδί με εμπειρία και ποιότητα που πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας συμπαίκτη τον Μπάρτλεϊ που βρίσκει ξανά στην ΑΕΚ.

Πολύ σημαντικό το γεγονός πως η στρατηγική συνεργασία AEK – SUNEL διευρύνεται, με τη νέα φανέλα της Βασίλισσας να φέρει την «Ενέργεια» της SUNEL. Μια συμπόρευση που από την πρώτη στιγμή έδειξε πως θα φέρει όμορφα πράγματα.

Δεν είναι λύση η απαγόρευση

Δεν θα μπορούσε να αναφερθώ και σε άλλο ένα σοβαρό θέμα που ταλανίζει τον αθλητισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν λύνεται με τίποτα. Όπως έγινε γνωστό, μετά από εισήγηση της αστυνομίας και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών όλων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο Super Cup, απαγορεύτηκε. Δεν πέφτω από τα... σύννεφα. Το περίμενα, όπως και αρκετός κόσμος.

Για άλλη μια φορά οι αρμόδιοι αδυνατούν να εγγυηθούν ένα ομαλό τουρνουά. Με τον φόβο επεισοδίων, παίρνουν την απόφαση της απαγόρευσης. Πόσο απόλαυσα την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ και της ΑΕΛ στο ποδοσφαιρικό ματς της AEL FC Arena πριν λίγες μέρες. Δεν έγινε το παραμικρό, οπαδικός πολιτισμός που έχουμε ανάγκη. Οι φίλαθλοι των ομάδων όταν θέλουν, μπορούν να κάνουν θαύματα. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε να φτάσουμε.

Στην συνύπαρξη των οπαδών των δύο ομάδων στις κερκίδες. Όπως παλιά! Αλλά μάλλον απέχουμε πολύ από αυτό. Ή μάλλον καλύτερα δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε, δεν θέλουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Για άλλη μια φορά στην Ελλάδα ισχύει η φράση «πονάει χέρι, κόβει χέρι». Δυστυχώς. Ελπίζω κάποια στιγμή να δω κόσμο και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Μακάρι κάποτε να επιστρέψουμε σε αυτές τις εικόνες που μας έχουν λείψει.

Δεν είναι λύση η απαγόρευση, είναι κάτι που απλά κρύβει το βαθύτερο πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Ορισμένοι δεν θέλουν αρκετές ευθύνες και προτιμούν την απαγόρευση.