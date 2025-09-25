Παπανικολόπουλος: «Μοναδική εμπειρία για εμάς, θέλουμε να την ζήσουμε όλοι μαζί»

Με την Καρδίτσα να είναι έτοιμη να αποχωρήσει για το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, ο προπονητής των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη νέα σεζόν. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου.

Οι ημέρες περνούν και η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο φετινό Stoiximan Super Cup.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες ταξιδεύουν από την Αθήνα με προορισμό τη Ρόδο όπου θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά, το πρωί της Πέμπτης (25/9) στις 10:45, με κοινή πτήση.

Ο πρώτος αγώνας για την Καρδίτσα θα διεξαχθεί στις (26/9,20:30) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό ως ο δεύτερος ημιτελικός της ημέρας, μετά την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών που θα τεθούν αντιμέτωποι στις 17:00.

Στις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, ο coach των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος, τόνισε ότι θα είναι μία μοναδική εμπειρία για εμάς και ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε και τις καλές και τις κακές στιγμές.

🗣️ Οι δηλώσεις του Νίκου Παπανικολόπουλου ενόψει του Super Cup! pic.twitter.com/KZULQiCPya September 25, 2025

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Παπανικολόπουλου

Πως βιώνετε τη συμμετοχή σας στο Super Cup, σαν καλό τεστ προετοιμασίας, να δείξετε που είναι η δυναμική σας για τη νέα σεζόν;

«Ναι, είναι άλλο ένα βήμα για την ομάδα προς τα εμπρός μετά την περσινή συμμετοχή στο Final 8 του Κυπέλλου, έστω και από το παράθυρο συμμετέχουμε στο θεσμό του Super Cup, τον τιμούμε και είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας να δούμε που είμαστε για να είμαστε έτοιμοι στην έναρξη των επίσημων διοργανώσεων και της GBL αλλά και του BCL».

Τι διαφορετικό θα δούμε φέτος από την ομάδα;

«Νομίζω η ομάδα βαδίζει στα ίδια δεδομένα τα οποία είναι τα τρία τελευταία χρόνια , θέλουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω θα φτάσουμε».

Τι αποσκοπείτε από τον ημιτελικό coach;

«Να τεστάρουμε την ομάδα, να δούμε σε ποιο σημείο ετοιμότητας είναι, τι χρειάζεται να βελτιώσουμε και να παίξουμε ένα όμορφο και καλό παιχνίδι».

Coach είναι ιδιαίτερη η σεζόν για την Καρδίτσα, Super Cup ευρωπαϊκή συμμετοχή, πως υπολογίζεται την φετινή σεζόν;

«Είναι μία ιδιαίτερη χρονιά, σίγουρα θα έχει παραπάνω φορτία για τους παίκτες, παραπάνω παιχνίδια, αλλά είναι κάτι το οποίο το επιλέξαμε και όλοι μαζί ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και καλές και κακές στιγμές και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι θα είναι μία καλή χρονιά για εμάς».

Το περσινό παράδειγμα του Κολοσσού: «Νομίζω κάθε γεγονός είναι μεμονωμένο, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τι έγινε πέρυσι στον Κολοσσό, από την άλλη περίπτωση υπάρχει και ο ΠΑΟΚ που έκανε μία εξαιρετική χρονιά. Είναι μία μοναδική εμπειρία για εμάς, ξέρουμε ότι θα έχει και ανάποδα αποτελέσματα, αλλά και προφανώς θέλουμε να την ζήσουμε και θέλουμε να την ζήσουμε και όλοι μαζί».

\