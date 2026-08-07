Ο ΑΣ Καρδίτσα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Για μία ακόμη απαιτητική σεζόν ετοιμάζεται η Καρδίτσα, η οποία για τέταρτη διαδοχική χρονιά, θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ. Συγκεκριμένα, έγινε νέο deal για την ονοματοδοσία του συλλόγου και έτσι θα αγωνιστεί και την περίοδο 2026-2027, ως ΑΣ Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Α.Σ. Καρδίτσας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Για τέταρτη διαδοχική χρονιά, η εταιρεία παραμένει Χορηγός Ονοματοδοσίας της ομάδας, η οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον σύλλογο και εξελίχθηκε παράλληλα με την καθιέρωση της ομάδας στη Stoiximan GBL και την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ιστορική πρώτη συμμετοχή στο Basketball Champions League και η πορεία έως τη φάση των «16» αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς σε μία διαδρομή διαρκούς ανάπτυξης για τον οργανισμό.

Σε όλη αυτή την πορεία, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ διατήρησε σταθερή και ουσιαστική παρουσία στο πλευρό της ομάδας. Η ανανέωση της συνεργασίας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο οργανισμών και τη διάθεσή τους να συνεχίσουν μαζί, με κοινό προσανατολισμό την περαιτέρω ενίσχυση του Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Α.Σ. Καρδίτσας, Χρήστος Δεληγιάννης, δήλωσε:

«Η σχέση μας με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ έχει χτιστεί στην πράξη, μέσα από χρόνια κοινής πορείας και με παρουσία σε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές του συλλόγου. Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε έναν οργανισμό που κάνει περήφανη την Καρδίτσα και τους ανθρώπους της».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και Πρόεδρος της ΙΑΠΩΝΙΚΗ, Δημήτρης Μαγόπουλος, ανέφερε:

«Η αρχική επιφυλακτική ενασχόλησή μας με τον Α.Σ. Καρδίτσας κατέληξε τα επόμενα χρόνια να σφυρηλατήσει μία σχέση, η οποία στηρίχθηκε σε διαχρονικές αρχές και αξίες που οι δύο οργανισμοί πρεσβεύουν. Μαζί πετύχαμε όλα αυτά που έχουν κάνει υπερήφανους όχι μόνο τους Καρδιτσιώτες, αλλά και ευρύτερα τη Θεσσαλία.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση, τους παίκτες, το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο, αλλά και τους φιλάθλους, για όλες τις επιτυχίες που ομαδικά πετύχαμε.

Είμαστε δικαιωμένοι που προχωρήσαμε στην αρχική μας απόφαση να εμπλακούμε σε αυτή την ομαδική προσπάθεια και ευχόμαστε και τη νέα σεζόν, όλοι μαζί, για μεγαλύτερες επιτυχίες».

Με την ανανέωση αυτή, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ διατηρεί τον κεντρικό της ρόλο στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας και σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας συνεργασίας που έχει συνδεθεί με τη σημαντικότερη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Σχετικά με την Ιαπωνική

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και δυναμικές εταιρείες στο χώρο του Automotive Aftermarket στην Ελλάδα, με παρουσία άνω των 50 ετών στην αγορά ανταλλακτικών, λιπαντικών και εξοπλισμού συνεργείων. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη ενός ισχυρού πανελλαδικού δικτύου, στη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και στη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Με 28 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και με την υποστήριξη των σύγχρονων εγκαταστάσεων και ρομποτικών συστημάτων Smart Logistics (Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής), η Ιαπωνική προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο συνεργείο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε ανταλλακτικά οχημάτων, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά προϊόντα, εργαλεία, εξοπλισμό συνεργείων και προϊόντα φανοβαφείου (χρώματα & αναλώσιμα). Στόχος της εταιρείας είναι να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον επαγγελματία μηχανικό, παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, υψηλή διαθεσιμότητα, τεχνική υποστήριξη και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, ως μέλος του διεθνούς δικτύου εταιρειών Automotive Aftermarket TEMOT International Group, η Ιαπωνική ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία, στρατηγικές συνεργασίες και πρόσβαση σε κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου. Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη, ποιότητα και προστιθέμενη αξία προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Με επίκεντρο τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με το δίκτυό της, η Ιαπωνική συνεχίζει να εξελίσσεται, υποστηρίζοντας ενεργά τον επαγγελματία του Automotive Aftermarket και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αγοράς μέσα από ολοκληρωμένες, σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με στόχο τη θετική συμβολή της στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.