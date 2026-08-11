Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Καρδίτσας, με τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Η Καρδίτσα προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ομάδα να κάνει γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών της παιχνιδιών. Πέντε ματς θα δώσει συνολικά, όπου όλα είναι με ομάδες της Stoiximan GBL.

Η αρχή θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Μύκονο, ενώ το τελευταίο φιλικό είναι στις 26 του ίδιου μήνα, κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με το πρώτο διάστημα να περιλαμβάνει προπονήσεις στην Καρδίτσα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ομάδα περνά στο επόμενο στάδιο του αγωνιστικού της προγραμματισμού, με έξι φιλικές αναμετρήσεις ενόψει της σεζόν 2026-27.

Στις 5 & 8 Σεπτεμβρίου, ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο Betsson στην Καρδίτσα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Μαρούσι, Περιστέρι Betsson και ΑΕΚ. Το πρόγραμμα των φιλικών ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τους Vikos Φalcons στην Καρδίτσα.

Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων:

5 & 8 Σεπτεμβρίου: Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ – Μύκονος Betsson

12 Σεπτεμβρίου: Μαρούσι – Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

18 Σεπτεμβρίου: Περιστέρι Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

19 Σεπτεμβρίου: ΑΕΚ – Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

26 Σεπτεμβρίου: Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ – Vikos Φalcons