Ο Ολυμπιακός… παρέσυρε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν ενώ οι Πειραιώτες υποδέχτηκαν τον Οκτώβρη με τον Αϊζάια Κάνααν να χορεύει νησιώτικα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την σεζόν 2023/24 με τίτλο, κατακτώντας εμφατικά το Super Cup της Ρόδου μετά το 75-51 επί του Παναθηναϊκού. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτό το τρόπαιο έκαναν το back to back των κατακτήσεων στο Super Cup, φτάνοντας τους 31 τίτλους στο μπάσκετ και τους 304 σε όλα τα σπορ ενώ έπειτα η αναμέτρηση των δυο ομάδων στην πρεμιέρα της EuroLeague στο ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή 6/10.

Οι Πειραιώτες έκαναν ολοκληρωτική εμφάνιση απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, στην πρώτη συνάντηση με τον Κώστα Σλούκα ως παίκτη του Παναθηναϊκού και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVP τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και κομβικό τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μάλιστα το «ερυθρόλευκο» account στο Twitter αποκάλυψε το… mood του Ολυμπιακού μετά τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, παρουσιάζοντας τον Αϊζάια Κάνααν να χορεύει νησιώτικα!

