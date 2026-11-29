Δείτε τα όσα είπε ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ελλάδα.

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας επικράτησε της Ελλάδας με 83-74 στην Κομποστέλα και την απέκλεισε από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσους Ματέο είχε μόνο καλά λόγια να πει για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα: «Θέλαμε να σταματήσουμε κάποιους παίκτες-κλειδιά της Ελλάδας. Παίξαμε ομαδική άμυνα, ο Αμπάλδε ήταν εξαιρετικός με τον Ντόρσεϊ, ελέγξαμε και τις καταστάσεις παίζοντας ως ομάδα. Είναι ωραίο να το βλέπεις, είμαι περήφανος να τους βλέπω να δουλεύουν μαζί. Είναι μια ομάδα με περηφάνεια και παίκτες που έχουν κατακτήσει τίτλους, έχουν καρδιά και δεν ήταν εύκολο. Οταν μια τέτοια ομάδα περνάει αυτά τα προβλήματα, που πέρασε η Ελλάδα, χάνοντας ειδικά με αυτό τον τρόπο από τη Γεωργία, βγάζει υπερηφάνεια και το είδαμε»

Και συνέχισε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, μιλώντας για το παιχνίδι: «Αμυνθήκαμε πολύ καλά, κάναμε πολύ καλή δουλειά με τον Ντόρσεϊ και φτάσαμε να έχουμε καλή αναλογία ασίστ-λαθών σε ένα τόσο δύσκολο ματς, ελέχοντας και τα ριμπάουντ. Ηταν όμορφα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, νιώσαμε την αγάπη του κόσμου προς την Εθνική και την ανυπομονησία τους. Η ατμόσφαιρα αυτή είναι υπέροχη, την έχω ζήσει ως αντίπαλος προπονητής και αγκάλιασε τους παίκτες μας, ελπίζω να επιστρέψουμε, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Μου αρέσει η λατρεία των Ισπανών αθλητών για την Εθνική τους, κάναμε ένα κακό προηγούμενο παράθυρο και πολλοί μου ζήτησαν να έρθουν σε αυτό. Θέλουν να εκπροσωπούν το ισπανικό μπάσκετ. Ηταν κλειδί για μένα το ότι ήρθαν αποφασισμένοι και ήμασταν ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ενώ στάθηκε στην διαδικασία των Προκριματικών: «Τα παράθυρα είναι δύσκολα, το είδαμε με την νέα νίκη του Μαυροβουνίου με την Ουκρανία, θέλω να αφιερώσω την νίκη σε όλους τους προπονητές των παραθύρων, που δημιουργούν εθνικό μπασκετικό προϊόν παράλληλα με την ανάγκη του αποτελέσματος. Νιώθω όντως μια απελευθέρωση, νιώθω πάντα την ευθύνη στις ομάδες, όπου έχω βρεθεί. Είμαστε στον αθλητισμό και αγαπάμε το μπάσκετ, μπορεί να υπήρχε μια αμφισβήτηση με τις τρεις σερί ήττες, αλλά ανυπομονούσαμε να πάρουμε αυτά τα αποτελέσματα και να είμαστε όλοι μαζί, ήρθαμε όλοι με μια πολύ καλή αίσθηση για τις δύο αναμετρήσεις, που είχαμε σε αυτό το παράθυρο».