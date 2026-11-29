Από τη διετία 1984-1985 έχει να απουσιάσει η Ελλάδα από δύο διαδοχικά καλοκαίρια σε μεγάλες διοργανώσεις – Το δύσκολο μονοπάτι προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες

Μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ έπειτα και από την ήττα (83-74) από την Ισπανία, η Ελλάδα κινδυνεύει να συμπληρώσει περισσότερα από 40 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε δύο μεγάλες διοργανώσεις μέσα σε δύο διαδοχικά καλοκαίρια, καθώς επόμενος μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Ολυμπιακό τουρνουά, η Εθνική ομάδα θα πρέπει αρχικά να περάσει από το προ-Προολυμπιακό τουρνουά, κατακτώντας την πρώτη θέση, ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρόκριση μέσω του Προολυμπιακού τουρνουά.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πετύχει τον στόχο της, θα πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τη διετία 1984-1985 που η «γαλανόλευκη» θα απουσιάσει από δύο διαδοχικές μεγάλες διοργανώσεις σε δύο καλοκαίρια.

Τότε, η Ελλάδα είχε μείνει εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984, οι οποίοι διεξήχθησαν επίσης στο Λος Άντζελες, αλλά και του Ευρωμπάσκετ του 1985. Η επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις ήρθε έναν χρόνο αργότερα, μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας το 1986.

Έκτοτε, έχουν περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες χωρίς η Εθνική να βρεθεί αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χάσει δύο διαδοχικά καλοκαίρια από το καλεντάρι των μεγάλων επίσημων διοργανώσεων.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει καταγράψει μεμονωμένες απουσίες από σημαντικά τουρνουά στο παρελθόν. Δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 στην Ινδιανάπολις, ενώ απουσίασε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, του 1992, του 2000, του 2012 και του 2016.