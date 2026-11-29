Διαβάστε τις δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από την Ισπανία.

Η ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία με 83-74 στην Κομποστέλα σήμανε τον οριστικό αποκλεισμό της από τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την Εθνική να μένει εκτός της διοργάνωσης του Κατάρ.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για το απογοητευτικό αποτέλεσμα και μοιράστηκε τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αναλυτικά

«Είναι μια σκληρή μέρα για εμάς. Φάγαμε μια γερή γροθιά στο πρόσωπο σήμερα και είμαστε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, με μεγάλη ταχύτητα. Με βάση τις συνθήκες και τα άτομα που ήταν εδώ, παλέψαμε και προσπαθήσαμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος. Κοντά στο φινάλε χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και η Ισπανία βρήκε πολλά σουτ. Κάναμε την προσπάθειά μας, αλλά δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε.

Για τη γενιά που έχουμε πίσω μας, σίγουρα δεν είναι καλό να μη συμμετέχουμε στο επίκεντρο κάθε τουρνουά. Είναι κάτι αρνητικό, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάποια παιδιά που έρχονται και θα έχουν τις ευκαιρίες τους να παλέψουν. Σίγουρα δεν θέλαμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά θα βρουν τον τρόπο να φέρουν την ομάδα εκεί που της αξίζει, να ανταγωνίζεται τις καλύτερες ομάδες. Είναι δύσκολο για εμάς να αφήνουμε αυτή την κατάσταση πίσω μας για την επόμενη γενιά».