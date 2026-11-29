Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής μας.

Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε και υπέστη την ήττα από την Ισπανία με 83-74, αποχαιρετώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Στα άλλα ματς του ομίλου, η Γεωργία κέρδισε στην έδρα της, την Πορτογαλία με 92-78 και το Μαυροβούνιο έκανε... διπλό στην έδρα της Ουκρανίας με 77-71.

Όσον αφορά τα παιχνίδια του 10ου ομίλου, η Τουρκία... διέλυσε την Ισλανδία με 101-83, η Λιθουανία επικράτησε της Βοσνίας με 85-73 και η Σερβία επιβλήθηκε της Ιταλίας με 102-76.

Δείτε το πανόραμα των προκριματικών:

9ος Όμιλος

Ισπανία 7-3 Γεωργία 7-3 Ουκρανία 6-4 Πορτογαλία 5-5 Μαυροβούνιο 5-5 Ελλάδα 4-6

1η αγωνιστική (28/08)

Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76

82-76 Ισπανία - Πορτογαλία 89-95

2η αγωνιστική (31/08)

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

- Ισπανία 108-106 Πορτογαλία - Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98

3η αγωνιστική: (26/11)

Ελλάδα - Γεωργία 88-92, παρ.

- Γεωργία 88-92, παρ. Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93

Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90

4η αγωνιστική: (29/11)

Ισπανία - Ελλάδα 83-74

Ουκρανία - Μαυροβούνιο 71-77

Γεωργία - Πορτογαλία 92-78

5η αγωνιστική: (26/02)

Ελλάδα - Ουκρανία

- Ουκρανία Μαυροβούνιο - Γεωργία

Πορτογαλία - Ισπανία

10ος Όμιλος

Τουρκία 9-1 Σερβία 7-3 Ιταλία 6-4 Λιθουανία 6-4 Ισλανδία 4-6 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-7

1η αγωνιστική (28/08)

Τουρκία - Λιθουανία 94-66

Σερβία - Ισλανδία 102-73

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76

2η αγωνιστική (31/08)

Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73

Ιταλία - Σερβία 64-76

Ισλανδία - Τουρκία 73-110

3η αγωνιστική (26/11)

Λιθουανία - Σερβία 97-78

Ιταλία - Τουρκία 86-72

Ισλανδία- Βοσνία /Ερζεγοβίνη 113-101

4η αγωνιστική (29/11)

Τουρκία - Ισλανδία 101-83

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Λιθουανία 73-85

Σερβία - Ιταλία102-76

5η αγωνιστική (26/02)