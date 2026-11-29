Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Το πανόραμα των προκριματικών μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής
Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε και υπέστη την ήττα από την Ισπανία με 83-74, αποχαιρετώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Στα άλλα ματς του ομίλου, η Γεωργία κέρδισε στην έδρα της, την Πορτογαλία με 92-78 και το Μαυροβούνιο έκανε... διπλό στην έδρα της Ουκρανίας με 77-71.
Όσον αφορά τα παιχνίδια του 10ου ομίλου, η Τουρκία... διέλυσε την Ισλανδία με 101-83, η Λιθουανία επικράτησε της Βοσνίας με 85-73 και η Σερβία επιβλήθηκε της Ιταλίας με 102-76.
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Δείτε το πανόραμα των προκριματικών:
9ος Όμιλος
- Ισπανία 7-3
- Γεωργία 7-3
- Ουκρανία 6-4
- Πορτογαλία 5-5
- Μαυροβούνιο 5-5
- Ελλάδα 4-6
1η αγωνιστική (28/08)
- Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74
- Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
- Ισπανία - Πορτογαλία 89-95
2η αγωνιστική (31/08)
- Ελλάδα - Ισπανία 108-106
- Πορτογαλία - Γεωργία 90-98
- Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98
3η αγωνιστική: (26/11)
- Ελλάδα - Γεωργία 88-92, παρ.
- Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93
- Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90
4η αγωνιστική: (29/11)
- Ισπανία - Ελλάδα 83-74
- Ουκρανία - Μαυροβούνιο 71-77
- Γεωργία - Πορτογαλία 92-78
5η αγωνιστική: (26/02)
- Ελλάδα - Ουκρανία
- Μαυροβούνιο - Γεωργία
- Πορτογαλία - Ισπανία
10ος Όμιλος
- Τουρκία 9-1
- Σερβία 7-3
- Ιταλία 6-4
- Λιθουανία 6-4
- Ισλανδία 4-6
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-7
1η αγωνιστική (28/08)
- Τουρκία - Λιθουανία 94-66
- Σερβία - Ισλανδία 102-73
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76
2η αγωνιστική (31/08)
- Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73
- Ιταλία - Σερβία 64-76
- Ισλανδία - Τουρκία 73-110
3η αγωνιστική (26/11)
- Λιθουανία - Σερβία 97-78
- Ιταλία - Τουρκία 86-72
- Ισλανδία- Βοσνία /Ερζεγοβίνη 113-101
4η αγωνιστική (29/11)
- Τουρκία - Ισλανδία 101-83
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Λιθουανία 73-85
- Σερβία - Ιταλία102-76
5η αγωνιστική (26/02)
- Ισλανδία - Σερβία
- Ιταλία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
- Λιθουανία - Τουρκία
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