Δείτε την 12άδα της Ισπανίας για το ματς κόντρα στην Ελλάδα (29/11) στα προκριματικά του Παγκοσμίου.

H Eθνική μας ομάδα έχει κάνει γνωστή την 12άδα για το ματς κόντρα στην Ισπανία (19:00, 29/11) για την 4η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει νίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Η 12άδα απαρτίζεται από τους: Παπανικολάου, Θ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Λούντζη, Νετζήπογλου, Καραγιαννίδη, Μπαζίνα, Περσίδη, Χατζηδάκη, Νικολαΐδη, Πλώτα.

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν η σειρά των Ιβήρων να ανακοινώσουν την δική τους δωδεκάδα με τον Χουάντσο να είναι κανονικά μέσα. Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπριθουέλα, Καρντένας, Φερνάντεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερανγνκόμεθ, Οριόλα, Πάρα, Πραντίγια, Σεν-Σουπερί και Γιούστα αποτελούν τους εκλεκτούς.

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθήριο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια και γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντί μας. Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, όπως είναι άλλωστε λογικό όταν αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αντίπαλο», ανέφερε ο Τσους Ματέο για το ματς.