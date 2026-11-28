Ισπανία: Η 12άδα για το ματς με την Ελλάδα
H Eθνική μας ομάδα έχει κάνει γνωστή την 12άδα για το ματς κόντρα στην Ισπανία (19:00, 29/11) για την 4η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει νίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.
Η 12άδα απαρτίζεται από τους: Παπανικολάου, Θ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Λούντζη, Νετζήπογλου, Καραγιαννίδη, Μπαζίνα, Περσίδη, Χατζηδάκη, Νικολαΐδη, Πλώτα.
Το βράδυ του Σαββάτου ήταν η σειρά των Ιβήρων να ανακοινώσουν την δική τους δωδεκάδα με τον Χουάντσο να είναι κανονικά μέσα. Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπριθουέλα, Καρντένας, Φερνάντεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερανγνκόμεθ, Οριόλα, Πάρα, Πραντίγια, Σεν-Σουπερί και Γιούστα αποτελούν τους εκλεκτούς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
«Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθήριο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια και γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντί μας. Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, όπως είναι άλλωστε λογικό όταν αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αντίπαλο», ανέφερε ο Τσους Ματέο για το ματς.
Los 1️⃣2️⃣ de España🇪🇸 para enfrentarse mañana a Grecia en Santiago #FIBAWC x #StepItUp https://t.co/viK3qEi1Ps— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.