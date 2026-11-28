Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών αναχωρεί για την Ισπανία, για το ματς δίχως... αύριο στην προσπάθεια πρόκρισης στο MundoBasket 2027.

Η Εθνική Ανδρών κοντράρεται με την Ισπανία (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) σε ένα παιχνίδι «do or die» αναφορικά με την πρόκριση στο MundoBasket 2027, στο Κατάρ. Η ήττα από τη Γεωργία στο «T-Center» έχει φέρει σε δυσμενή θέση το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που πλέον δεν έχει περιθώριο αρνητικού αποτελέσματος, εάν θέλει να ελπίζει.

Η αποστολή της γαλανόλευκης αναχωρεί σήμερα (28/11) για την Ιβηρική Χερσόνησο με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, με τους Νάσο Μπαζίνα, Μανώλη Χατζηδάκη, Νίκο Περσίδη και Νίκο Πλώτα να παίρνουν τις θέσεις τους.

Αναλυτικά η 12άδα: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νίκος Πλώτας