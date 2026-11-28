Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Ισπανίας κόντρα στην Ελλάδα (19:00 LIVE από το Gazzetta), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για το φορτωμένο πρόγραμμα, καθώς και για την αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα μίλησε στις δηλώσεις του ο Αλμπέρτο Αμπάλδε.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός φόργουορντ τοποθετήθηκε για το επιβαρυμένο καλεντάρι, τονίζοντας πως δεν κάνει καλό και στην υγεία των αθλητών, ενώ για το ματς είπε πως η θα είναι πολύ δύσκολο, καθώς η Ελλάδα παίζει με την πλάτη στον... τοίχο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμπέρτο Αμπάλδε:

«Όλη αυτή η κατάσταση είναι λίγο μπερδεμένη για εμάς τους παίκτες, για την υγεία μας, αλλά και για τους θεατές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι παρακολουθούν ή πόση αξία έχει ο αγώνας που βλέπουν στην τηλεόραση.

Πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνίες, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παίκτες. Είμαστε οι πρωταγωνιστές σε όλο αυτό. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για να δει τους παίκτες και εμείς πρέπει να είμαστε υγιείς. Πρέπει να βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να καταβάλουμε προσπάθεια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα».

Για το ματς με την Ελλάδα:

«Είναι ένας καθοριστικός αγώνας για την πρόκριση, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η Ελλάδα προέρχεται από ήττα και παίζει πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Θα είναι ένας δύσκολος και πολύ σκληρός αγώνας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα παιχνίδι μεγάλης διάρκειας. Είναι ένα παιχνίδι-κλειδί για εμάς».