Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Εθνικής ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης κόντρα στην Ισπανία.

Η Εθνική μας ομάδα, μετά την ήττα από τη Γεωργία στο «T-Center», έχει μπροστά της ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, για την 4η αγωνιστική της β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Την Κυριακή (29/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ισπανία.

Η αποστολή της Ελλάδας, θα αναχωρήσει το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) για το Σαντιάγκο, εκεί όπου θα αγωνιστεί με τέσσερις αλλαγές στη δωδεκάδα. Οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Χουγκάζ, μείνανε εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού.

Τη θέση τους πήραν οι Μπαζίνας, Χατζηδάκης, Περσίδης και Πλώτας.

Η δωδεκάδα της Εθνικής

Παπανικολάου, Θ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Λούντζης, Νετζήπογλου, Καραγιαννίδης, Μπαζίνας, Περσίδης, Χατζηδάκης, Νικολαΐδης, Πλώτας