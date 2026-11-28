Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, έσταξε... μέλι για την Εθνική Ελλάδας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για τα παράθυρα του MundoBasket 2027.

Η Εθνική Ανδρών κοντράρεται με την Ισπανία στην Ιβηρική Χερσόνησο (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) σε ένα παιχνίδι «do or die» αναφορικά με την πρόκριση στο MundoBasket 2027, στο Κατάρ. Η ήττα από τη Γεωργία στο «T-Center» έχει φέρει σε δυσμενή θέση το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που πλέον δεν έχει περιθώριο αρνητικού αποτελέσματος, εάν θέλει να ελπίζει.

Ο πολύπειρος τεχνικός της Φούρια Ρόχα, Τσους Ματέο, έπλεξε το εγκώμιο της γαλανόλευκης, μια ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντάς την ως μεγαθήριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθήριο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια και γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντί ??μας. Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, όπως είναι άλλωστε λογικό όταν αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αντίπαλο».

Για την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα μετά την ήττα από την Γεωργία:

«Η Ελλάδα, παρά την επώδυνη ήττα που υπέστη πρόσφατα (σ.σ. από την Γεωργία), ίσως δει αυτό το ατυχές αποτέλεσμα ως κίνητρο για να αρπαχτεί από τη σανίδα σωτηρίας που μπορεί να προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Διαθέτουν ψυχή. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της Ελλάδας».

Για τις απουσίες της Ελλάδας, όπως αυτή του Ντίνου Μήτογλου:

«Είναι προφανές ότι ο Μήτογλου αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αν αναλογιστούμε το παιχνίδι που δώσαμε στην Ελλάδα. Ευστόχησαν σε 15 τρίποντα εναντίον μας, εκ των οποίων τα 12 προήλθαν από τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ. Πρόκειται για έναν ψηλό που βγαίνει στην περιφέρεια, σουτάρει με συνέπεια και ακρίβεια, αναγκάζοντάς σε να προσαρμόσεις τη στρατηγική σου.

Ωστόσο, η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι οι απουσίες του αντιπάλου δεν αποτελούν λόγο για να χαλαρώσω την πίεση προς την ομάδα μου. Μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών προσπαθεί ακόμη περισσότερο, εντείνει τις προσπάθειές της και συσπειρώνεται για να φτάσει στη νίκη. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι αυτές οι απουσίες επηρεάζουν αρνητικά την ομάδα τους. Διαθέτουν ακόμη πολλά δυνατά σημεία».