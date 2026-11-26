Ο Ντούντα Σανάτζε αποκάλυψε το μεγαλείο ψυχής του Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος έφτασε στις 4 τα ξημερώματα στην Αθήνα, έπαιξε για 44 λεπτά, ενώ είχε ενημερωθεί για την απώλεια της γιαγιάς του.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια έχει κάνει πολλές τρέλες για την Εθνική Γεωργίας, ναυλώνοντας ακόμη και τσάρτερ για να αγωνιστεί, όμως αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο στη νίκη (92-88) επί της Ελλάδας στο Telekom Center Athens. Την είδηση αποκάλυψε ο συμπαίκτης του Ντούντα Σανάτζε, ενημερώνοντας τον κόσμο πως ο αρχηγός της Γεωργίας Τόκο Σενγκέλια ταξίδεψε μετά την αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Παρτίζαν το βράδυ της Τετάρτης (25/11) και προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 4 τα ξημερώματα! Το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να αγωνιστεί 44 λεπτά ενώ κατά τη διάρκεια της πτήσης για την Αθήνα ενημερώθηκε πως έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση μπήκε στο γήπεδο και ηγήθηκε της προσπάθειας της Γεωργίας και ο Ντούντα Σανάτζε αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια για τον συμπαίκτη του για κάτι που ο ίδιος δεν θα ήθελε.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να πω μερικά πράγματα για τον αρχηγό μας, τον Τόρνικε Σενγκέλια. Θέλω να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα μου έδινε ποτέ την άδεια να τα πω αυτά, αλλά θέλω να το κάνω, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνει και για τα οποία κανείς δεν μιλάει.

Είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ταξίδεψε και προσγειώθηκε εδώ περίπου στις τρεις τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του έφυγε από τη ζωή η γιαγιά του. Έμαθε αυτή την είδηση και παρ' όλα αυτά βγήκε στο παρκέ και έδωσε την ψυχή του για όλους μας.

Πάντα παίζω για τη Γεωργία όταν φοράω αυτή τη φανέλα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι έπαιζα πραγματικά για τον Τόρνικε. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για τον Τόκο. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό» δήλωσε ο Ντούντα Σανάτζε.

Μάλιστα, στον συγκλονιστικό Τόρνικε Σενγκέλια αναφέρθηκε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γεωργίας Αλεξάντερ Ντζίκιτς. «Για τον Τόκο πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να τον ξεκουράζουμε, αξιοποιώντας τα τάιμ άουτ, τις ελεύθερες βολές και τα challenges. Όμως έπαιξε χθες το βράδυ, έφτασε στο ξενοδοχείο στις τέσσερις το πρωί και αγωνίστηκε για 44 λεπτά.

Βρέθηκε στον πάγκο επειδή είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα. Κάθε φορά που τον ρωτούσα αν χρειάζεται αλλαγή, μου απαντούσε: "Είμαι καλά". Τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Η δουλειά μου είναι πιο εύκολη επειδή προπονώ έναν τέτοιο άνθρωπο και η ζωή των παικτών μου είναι πιο εύκολη επειδή έχουν έναν τέτοιο αρχηγό» υποστήριξε.