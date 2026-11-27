Μπούτσκος sτο Gazz Floor: «Περίμενα από τον Σπανούλη να κάνει full court επίθεση και όχι μισού γηπέδου»
Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα στην παράταση στο «T-Center Athens» από τη Γεωργία (89-92) στην 3η αγωνιστική για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο σημερινό Gazz Floor (27/11) σχετικά με τις κινήσεις του προπονητή της εθνικής μας ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ότι του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση από το μισό του γηπέδου, και εξηγεί πως αυτό συνέβη καθώς είχαν ήδη συμβεί κάποια λάθη με τους Γεωργιανούς να έχουν κλέψει τη μπάλα αρκετές φορές και έτσι ήθελε να αλλάξει το σκηνικό του παιχνιδιού.
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