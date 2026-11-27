Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο σημερινό Gazz Floor σχετικά με το πως κινήθηκε η επίθεση της Ελλάδας κόντρα στη Γεωργία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα στην παράταση στο «T-Center Athens» από τη Γεωργία (89-92) στην 3η αγωνιστική για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο σημερινό Gazz Floor (27/11) σχετικά με τις κινήσεις του προπονητή της εθνικής μας ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ότι του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση από το μισό του γηπέδου, και εξηγεί πως αυτό συνέβη καθώς είχαν ήδη συμβεί κάποια λάθη με τους Γεωργιανούς να έχουν κλέψει τη μπάλα αρκετές φορές και έτσι ήθελε να αλλάξει το σκηνικό του παιχνιδιού.