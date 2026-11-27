Δύο τα προβλήματα για την Εθνική, δύο και για τον... Παναθηναϊκό καθώς τόσο ο Ντίνος Μήτογλου όσο και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ούτε ο Ντίνος Μήτογλου, αλλά ούτε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την Εθνική Ομάδας στην αναμέτρηση με την Ιπανία την Κυριακή (29/11, 19:00) στην Κομποστέλα.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Γεωργία, οι οποίες έδειξαν πως κατά τη διάρκειά του υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο «Μήτο» θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να απουσιάσει και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague στις 11 Δεκεμβρίου.

Για εξετάσεις πήγε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος αποκόμισε ένα διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής από το συγκεκριμένο ματς και η κατάστασή του (όπως και του Μήτογλου) θα κρίνεται μέρα με την ημέρα.

Αμφότεροι ξεκίνησαν ήδη θεραπευτική αγωγή και φυσικά δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την «φούρια ρόχα» για την 10η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.