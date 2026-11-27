Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Το ελληνικό μπάσκετ παράγει μόνο ένα πράγμα, προπονητές»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε στο σημερινό Gazz Floor (27/11) για την ήττα της Ελλάδας στο μπάσκετ από τη Γεωργία στην 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Συγκεκριμένα ανέφερε, πως το θετικό είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ καλούς προπονητές, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και μπορούν να ανταγωνιστούν τους κορυφαίους της Ευρώπης.
Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αθλητές, καθώς σήμερα δεν υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα. Οι περισσότεροι από τα ελληνικά ταλέντα, αγωνίζονται στην Αμερική και δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προκριματικά «παράθυρα».
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