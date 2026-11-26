Σ' ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη αγώνα, με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων, η Ελλάδα κατάφερε να... χάσει από την Γεωργία αν και είχε προηγηθεί με επτά πόντους 1:27 πριν από το τέλος της παράτασης. Δέχθηκε 2-13 και γνώρισε την ήττα με 88-92 η οποία την απομακρύνει από το Παγκόσμιο του Κατάρ.

Ελλάδα - Γεωργία: Ο αγώνας

Η Εθνική μας είχε την διάθεση να τρέξει στο ξεκίνημα του αγώνα και να ανοίξει το σκορ απέναντι στους Γεωργιανούς, ενώ την ίδια ώρα ήταν ολοφάνερη η διάθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει ένα καλό ξεκίνημα μετά το μεγάλο διάστημα της μπασκετικής του αδράνειας. Μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου οδηγούσαν την Ελλάδα στο σκοράρισμα (15-11 στο 6’), ο Χουγκάζ πήρε στη συνέχεια την σκυτάλη και με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει στο +7 (27-20) για την ελληνική ομάδα. Συγκεκριμένα είχε 7/13 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/10 βολές, 8-6 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Γεωργία είχε 7/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/5 βολές. 7-0 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες για 4 λάθη. Ο Σενγκέλια (11π.) είχε πετύχει περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας του όντας και ο καλύτερος για το συγκρότημα του Τζίκιτς.

Οι Γεωργιανοί δεν είχαν σκοπό να παραδοθούν στην Ελλάδα. Αντίθετα θα πουλούσαν πολύ ακριβά το τομάρι τους και αυτό φάνηκε από το επιμέρους 2-10 στο πρώτο τρίλεπτο της 2ης περιόδου με αποτέλεσμα να φέρουν τα πάνω-κάτω και να προηγηθούν με 29-30. Η Εθνική έχασε την σπιρτάδα που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο και κάπως έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ και με 26-31. Ήταν ολοφάνερη η έλλειψη καθαρού μυαλό και playmaking σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν επιμέρους σκορ 11-21 στην 2η περίοδο και την ελληνική ομάδα να είχε στο ίδιο χρονικό διάστημα 5/12 δίποντα, 0/6 τρίποντα και 1 ασίστ για 4 λάθη.

Η επιθετική εικόνα μπορεί να βελτιώθηκε μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου, αλλά αμυντικά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η Γεωργία έφτασε να προηγείται και με +4 πόντους (49-53 στο 27’) ενώ έκλεισε την 3η περίοδο στο +2 (59-61), με τον Μαρκίς Ριντ να είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του (18π.) και τον Σενγκέλια να έβαζε το δικό του λιθαράκι (15π.) ωστόσο είχαν μπει «αθόρυβα» στην εξίσωση και οι Σανάντζε, Οτσκικίτζε.

Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο στην τελευταία περίοδο καθώς η Εθνική συνέχισε το ρεσιτάλ της αστοχίας έξω από τα 6.75 μέτρα, με αποτέλεσμα η Γεωργία να βρεθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι και στο +6 (59-65) στο 34’. Η επιλογή του Σπανούλη να περιορίσει τα περιφερειακά σουτ τα οποία έβρισκαν… σίδερο έδωσε επιθέσεις στον Μήτογλου, ο οποίος πήρε φάουλ, πήγε στις βολές και ισοφάρισε το παιχνίδι στους 65 πόντους. Παρά το νέο +3 των Γεωργιανών (65-68) ακολούθησε το πρώτο τρίποντο του Τολιοπούλου στο ματς (στο 37’) ύστερα από έξι άστοχες προσπάθειες (1/7) για την νέα ισοπαλία σε 68-68 στο 37’.

Και πάλι. Η Γεωργία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής ομάδας και βρέθηκε εκ νέου στο +4 (68-72) με 2:27 να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Και το διατήρησε η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζίκιτς (70-74) ακόμα στο 01:30 πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Δύο βολές του Ντόρσεϊ έγραψαν το 72-74 και ακολούθησε άστοχη επίθεση των φιλοξενούμενων στα 58'' για το τέλος. Η Εθνική έχασε δύο φορές την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα με δύο διαδοχικά τρίποντα του Παπανικολάου (ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ το 2ο) στην ίδια επίθεση, ενώ έχασε και η Γεωργία την δική της επίθεση στα 21'' για τη λήξη.

Στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ κέρδισε βολές στα 11' για τη λήξη του αγώνα αλλά ευστόχησε σε μία από αυτές για το 73-74. Αμέσως οι διεθνείς μας έκαναν φάουλ στον Κορσάντια ο οποίος με τη σειρά του είχε 1/2 από τα 4.5 μέτρα για το 73-75. Η τελευταία επίθεση του αγώνα πήγε σε ελληνικά χέρια με τον Τολιόπουλος να μπερδεύεται στην τελευταία φάση αλλά να βρίσκει την πάσα στον Ντόρσεϊ ο οποίος πήρε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο αλλά ευστόχησε σε 2 από τις 3 βολές ισοφαρίζοντας σε 75-75. Ουσιαστικά έχασε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα στην κανονική διάρκεια καθώς στο 1.2'' για το τέλος η Γεωργία δεν πρόλαβε να κάνει καλή επίθεση και το ματς πήγε στην παράταση.

Μετα την έναρξη της παράτασης, η Ελλάδα βρέθηκε στο δικό της +4 (79-75) αλλά με τον Ντίνο Μήτογλου να «παγώνει» το «T-Center» καθώς σε προσπάθεια για κάρφωμα έδειξε να τραυματίζεται και να μένει για αρκετή ώρα ξαπλωμένος στο Glass Floor. Αν και ισοφάρισε στη συνέχεια η Γεωργία σε 79-79, ακολούθησε σερί 7-0 με πέντε πόντους του Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το ελληνικό +7 (86-79 στο 1:27 για το τέλος της παράτασης) και την παράσταση της πολύτιμης νίκης. Ή μήπως όχι;

Γι' άλλη μια φορά η Γεωργία αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και με δικό της 6-0 πλησίασε σε (88-87) στα 15''. Μάλιστα στην 2η βολή του Μαρκίς Ριντ, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Τόκο Σενγκέλια σε αγκωνιά όταν προσπάθησε να πάρει θέση για το ριμπάουντ. Από το... πουθενά ο αρχηγός των Γεωργιανών βρέθηκε στην γραμμή των βολών για το 88-89 ενώ από τη στιγμή που είχαν κατοχή έγινε αμέσως φάουλ στον Ριντ, ο οποίος με 1/2 δικές του βολές έγραψε το 88-91 στα 14''. Ο Ντόρσεϊ έκανε λάθος, η Γεωργία είχε και πάλι βολες και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ελληνικό χαρακίρι.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 (κ.α.), 88-92 (παρ.)