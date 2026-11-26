Βαθμολογία Εθνικής: Έτσι διαμορφώθηκε μετά την αποκαρδιωτική ήττα από τη Γεωργία
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα στο T-Center Athens από τη Γεωργία.
Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γεωργία και ηττήθηκε με 88-92 στην παράταση, κάνοντας πολύ δύσκολη την πορεία της στη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93
- Ελλάδα - Γεωργία 88-92
- Πορτογαλία - Ουκρανία
Η Βαθμολογία
Ουκρανία 6-3
Γεωργία 6-3
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Ισπανία 6-2
Ελλάδα 4-5
Μαυροβούνιο 4-5
Πορτογαλία 4-4
Επόμενη αγωνιστική (4η)
- 29/11 17:30 Γεωργία - Πορτογαλία
- 29/11 18:30 Ουκρανία - Μαυροβούνιο
- 29/11 19:00 Ισπανία - Ελλάδα
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