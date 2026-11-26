Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα στο T-Center Athens από τη Γεωργία.

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γεωργία και ηττήθηκε με 88-92 στην παράταση, κάνοντας πολύ δύσκολη την πορεία της στη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93

Ελλάδα - Γεωργία 88-92

Πορτογαλία - Ουκρανία

Η Βαθμολογία

Ουκρανία 6-3 Γεωργία 6-3 Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games Ισπανία 6-2 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5 Πορτογαλία 4-4

Επόμενη αγωνιστική (4η)