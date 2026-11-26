Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής από τη Γεωργία.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Εθνικής από τη Γεωργία, τόνισε πως του μένει μια πικρία για τον τρόπο που έχασε η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο διεθνής τεχνικός τόνισε:

«Είδαμε όλοι τι έγινε. Παλέψαν τα παιδιά, προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι ο αθλητισμός.

Υπήρξε πολύ παιχνίδι, χάσαμε πολλά λέι απ. Χάσαμε το μυαλό μας και στην άμυνα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, τελικά δεν τα καταφέραμε.

Δεν θέλω να σταθώ στους τραυματισμούς. Ήρθαμε εδώ με αυτά τα παιδιά, αυτούς είχαμε, παλέψαμε όλοι μαζί και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν τα καταφέραμε, τι να κάνουμε; Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε. Έτσι είναι ο αθλητισμός.

Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες νίκες για να πάρουμε τα πάνω μας. Υπάρχει πικρία για τον τρόπο με τον οποίο χάσαμε, αλλά αυτό είναι μέρος του αθλητισμού. Δεν μένουμε πίσω, προχωράμε και συνεχίζουμε».



