Ντόρσεϊ: Τι έκανε κόντρα στη Γεωργία
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Δείτε όλα όσα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ήττα Εθνικής Ελλάδος από τη Γεωργία.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στα παρκέ με τη φανέλα της Εθνικής, 44 μέρες μετά το τελευταίο ματς με τον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους (3/9 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ είχε και 5 λάθη σε 34:43 λεπτά συμμετοχής.
@Photo credits: eurokinissi
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