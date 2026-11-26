Δείτε όλα όσα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ήττα Εθνικής Ελλάδος από τη Γεωργία.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στα παρκέ με τη φανέλα της Εθνικής, 44 μέρες μετά το τελευταίο ματς με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους (3/9 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ είχε και 5 λάθη σε 34:43 λεπτά συμμετοχής.