Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93: Έκανε τη δουλειά και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027
Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αφού επικράτησε εύκολα εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 93-62.
Το σύνολο του Ματέο παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στην αναμέτρηση που έμεινε πίσω στο σκορ (17-15), μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της στη συνέχεια και να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ για τους Ισπανούς ο Οριόλα με 16 πόντους, ενώ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ πέτυχε 9 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σιμόνοβιτς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
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Τα δεκάλεπτα: 17-15, 34-41, 50-72, 62-93
|Montenegro
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|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
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|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
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|M/A
|%
|0
|Zoran Vuceljic *
|SF
|15:04
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|-
|1
|2
|-
|-
|0
|0
|3
|Jovan Kljajic *
|SG
|22:13
|4
|2/9
|22.22%
|2/6
|33.33%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|2
|3
|3
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|-
|-19
|0
|4
|Nikola Pavlicevic
|SG
|05:02
|3
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
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|1
|3
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|-7
|2
|5
|Filip Andjusic
|C
|04:59
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-9
|1
|6
|Danilo Ivanovic *
|PG
|23:46
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|-
|-
|-
|3
|3
|-
|-
|-
|-22
|8
|8
|Emir Hadzibegovic
|PF
|12:07
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|2
|-
|-13
|2
|9
|Marko Simonovic
|C
|17:55
|13
|6/8
|75%
|5/6
|83.33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|1
|1
|-
|-
|-19
|17
|13
|Djordje Jovanovic
|PG
|23:11
|5
|2/7
|28.57%
|2/3
|66.67%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-25
|-1
|16
|Dorde Gulic
|C
|03:18
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-8
|-1
|19
|Zoran Nikolic *
|C
|18:13
|5
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|2
|-
|3
|1
|0
|11
|30
|Petar Popovic
|SG
|27:17
|13
|3/9
|33.33%
|3/8
|37.5%
|0/1
|0%
|7/10
|70%
|-
|-
|-
|4
|4
|1
|-
|-
|-21
|7
|88
|Dino Radoncic *
|PF
|26:54
|8
|4/7
|57.14%
|4/6
|66.67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|4
|2
|1
|-
|-12
|8
|TOTAL
|200
|62
|24/61
|39.34%
|21/40
|52.5%
|3/21
|14.29%
|11/16
|68.75%
|11
|13
|24
|13
|22
|10
|6
|1
* Starters
Coach: Zvezdan Mitrovic
Assistants: Vladimir Todorovic, Fedja Pajovic
|Spain
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|1
|Alvaro Cardenas *
|PG
|15:44
|11
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|-
|1
|1
|5
|2
|1
|-
|-
|16
|15
|5
|Oriol Pauli *
|PF
|20:41
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|2
|3
|-
|2
|-
|21
|7
|6
|Ferran Bassas
|PG
|18:30
|3
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|-
|15
|8
|7
|Jaime Fernandez *
|SG
|13:54
|11
|5/7
|71.43%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|2
|2
|-
|-
|-3
|9
|8
|Dario Brizuela
|SG
|18:41
|7
|2/8
|25%
|1/3
|33.33%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|1
|1
|2
|-
|-
|15
|2
|10
|Francis Alonso
|PG
|17:39
|6
|2/3
|66.67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1/3
|33.33%
|-
|1
|1
|3
|1
|1
|-
|-
|20
|6
|14
|Willy Hernangomez *
|C
|20:38
|6
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|-
|3
|2
|1
|1
|19
|10
|18
|Alex Reyes
|SF
|09:57
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|7
|-1
|29
|Pierre Oriola
|PF
|19:22
|16
|5/6
|83.33%
|3/3
|100%
|2/3
|66.67%
|4/4
|100%
|3
|4
|7
|1
|2
|2
|-
|-
|12
|21
|32
|Mario Saint-Supery
|PG
|09:52
|9
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|-
|-
|11
|10
|41
|Juancho Hernangomez
|PF
|16:36
|9
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|1
|-
|1
|1
|-
|21
|15
|44
|Joel Parra *
|SF
|18:25
|11
|4/10
|40%
|3/5
|60%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|-
|1
|1
|-
|1
|1
|9
|TOTAL
|200
|93
|34/63
|53.97%
|22/32
|68.75%
|12/31
|38.71%
|13/16
|81.25%
|15
|27
|42
|19
|20
|14
|6
|2
* Starters
Coach: Chus Mateo
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