Η Ισπανία επικράτησε εύκολα εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 93-62 και πέτυχε την 6η νίκη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αφού επικράτησε εύκολα εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 93-62.

Το σύνολο του Ματέο παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στην αναμέτρηση που έμεινε πίσω στο σκορ (17-15), μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της στη συνέχεια και να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους Ισπανούς ο Οριόλα με 16 πόντους, ενώ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ πέτυχε 9 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σιμόνοβιτς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 34-41, 50-72, 62-93

Montenegro MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS M/A % M/A % M/A % M/A % 0 Zoran Vuceljic * SF 15:04 4 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 - 1 2 - - 0 0 3 Jovan Kljajic * SG 22:13 4 2/9 22.22% 2/6 33.33% 0/3 0% 0/0 0% 3 1 4 2 3 3 - - -19 0 4 Nikola Pavlicevic SG 05:02 3 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 0/0 0% - - - 1 3 - - - -7 2 5 Filip Andjusic C 04:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - 1 - - - -9 1 6 Danilo Ivanovic * PG 23:46 7 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% - - - 3 3 - - - -22 8 8 Emir Hadzibegovic PF 12:07 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - - - 2 - -13 2 9 Marko Simonovic C 17:55 13 6/8 75% 5/6 83.33% 1/2 50% 0/0 0% 1 5 6 1 1 1 - - -19 17 13 Djordje Jovanovic PG 23:11 5 2/7 28.57% 2/3 66.67% 0/4 0% 1/2 50% - - - - - - - - -25 -1 16 Dorde Gulic C 03:18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - - - - - -8 -1 19 Zoran Nikolic * C 18:13 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 1 2 - 3 1 0 11 30 Petar Popovic SG 27:17 13 3/9 33.33% 3/8 37.5% 0/1 0% 7/10 70% - - - 4 4 1 - - -21 7 88 Dino Radoncic * PF 26:54 8 4/7 57.14% 4/6 66.67% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 4 2 1 - -12 8 TOTAL 200 62 24/61 39.34% 21/40 52.5% 3/21 14.29% 11/16 68.75% 11 13 24 13 22 10 6 1 * Starters

Coach: Zvezdan Mitrovic

Assistants: Vladimir Todorovic, Fedja Pajovic