Τις υπηρεσίες του Γιανκούμπα Σίμα θα στερηθεί η Ισπανία ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο του Νοεμβρίου, με φόντο το MundoBasket 2027.

Πλήγμα για την Ισπανία του Τσους Ματέο ενόψει Ελλάδας! Η Φούρια Ρόχα φιλοξενεί τη γαλανόλευκη (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο του Νοεμβρίου, σε ένα ματς με κομβική σημασία για την πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Ο πολύπειρος τεχνικός των Ιβήρων δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιανκούμπα Σίμα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο ματς της Άλμπα Βερολίνου με την Μπάγερν Μονάχου.

Ως εκ τούτου, ο υψηλόσωμος σέντερ παρέμεινε στη γερμανική πρωτεύουσα, δημιουργώντας κενό στη ρακέτα των Ισπανών, που θα έχουν ένα όπλο λιγότερο στη φαρέτρα τους απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.