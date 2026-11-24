Ισπανία: Νοκ άουτ ο Σίμα ενόψει Ελλάδας
Πλήγμα για την Ισπανία του Τσους Ματέο ενόψει Ελλάδας! Η Φούρια Ρόχα φιλοξενεί τη γαλανόλευκη (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο του Νοεμβρίου, σε ένα ματς με κομβική σημασία για την πρόκριση στο MundoBasket 2027.
Ο πολύπειρος τεχνικός των Ιβήρων δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιανκούμπα Σίμα, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο ματς της Άλμπα Βερολίνου με την Μπάγερν Μονάχου.
Ως εκ τούτου, ο υψηλόσωμος σέντερ παρέμεινε στη γερμανική πρωτεύουσα, δημιουργώντας κενό στη ρακέτα των Ισπανών, που θα έχουν ένα όπλο λιγότερο στη φαρέτρα τους απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
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🇪🇸ÚLTIMA HORA: Yankuba Sima, baja para la concentración de España y la convocatoria para las ventanas @FIBAWC El pívot del ALBA Berlin no se incorporará como invitado por unas molestias físicas. #FIBAWC #StepItUp https://t.co/deOfcRe0mN— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 23, 2026
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