Η Εθνική Ελλάδας μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Προολυμπιακό τουρνουά το καλοκαίρι του 2027.

Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 κι έμεινε εκτός της συγκεκριμένης διοργάνωσης μετά από 25 χρόνια, ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος και για του Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

Φυσικά, ο δρόμος για εκείνο το μεγάλο... ραντεβού παραμένει ανοιχτός, αλλά και ταυτόχρονα δύσκολος με το Προολυμπιακό τουρνουά να αποτελεί τον επόμενο στόχο της «γαλανόλευκης».

Η FIBA ανακοίνωσε το σύστημα πρόκρισης για το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ του 2028, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Λος Άντζελες, με τη συμμετοχή 12 ομάδων.

Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Ουσιαστικά, η διοργανώτρια αρχή έχει προβλέψει δύο ευρωπαϊκά Προ-Προολυμπιακά τουρνουά, στα οποία θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες, χωρισμένες σε δύο ομίλους των οκτώ. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 22 Αυγούστου 2027, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης που θέλουν να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Από τα δύο τουρνουά θα προκύψουν οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα τέσσερα Προολυμπιακά τουρνουά του 2028. Εκεί θα κριθούν και τα τελευταία εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα συγκεκριμένα τουρνουά θα διεξαχθούν από τις 26 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2028, με τον νικητή κάθε διοργάνωσης να εξασφαλίζει την παρουσία του στο Λος Άντζελες.

Υπενθυμίζεται ότι επτά εθνικές ομάδες θα πάρουν απευθείας την πρόκριση από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλισμένη θέση ως διοργανώτρια χώρα. Για την Ελλάδα, λοιπόν, το πρώτο κρίσιμο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τον Αύγουστο του 2027.