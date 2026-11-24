Οι δηλώσεις του Μιχάλη Λούντζη στη Media Day της Εθνικής Ανδρών ενόψει του παραθύρου του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027.

Ο Μιχάλης Λούντζης παραχώρησε τις δικές του δηλώσεις στη Media Day της Εθνικής Ανδρών ενόψει του παραθύρου του Νοεμβρίου απέναντι σε Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11) με διακύβευμα το MundoBasket 2027 και εστίασε στο «πρέπει» της νίκης που έχει πάντα η «γαλανόλευκη» αλλά και στη χαρά του, που φορά και πάλι το εθνόσημο στο στήθος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Λούντζη:

Για το ότι η Εθνική έχει μπροστά της μια δύσκολη εβδομάδα με δύο απαιτητικά παιχνίδια που «πρέπει» να κερδίσει:

«Κατά τη γνώμη μου, στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας υπάρχει πάντα το “πρέπει” της νίκης. Δεν προσπαθούμε μόνο εμείς, προσπαθεί ολόκληρη η χώρα, οπότε όταν παίζεις για την Εθνική, πρέπει πάντα να κερδίζεις».

Για το τι χρειάζεται η ομάδα για να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Γεωργία:

«Φυσικά και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά είναι και ένα ματς στο οποίο ο προπονητής μας θέλει να είμαστε πολύ σκληροί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα, που αποτελεί την ταυτότητα αυτής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, και στη συνέχεια στην επίθεση όλα θα γίνουν πιο εύκολα».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο η επιστροφή του στην Εθνική Ομάδα, μετά τους τραυματισμούς που πέρασε:

«Είναι πάντα χαρά να καλείσαι να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου. Είμαι χαρούμενος που είμαι υγιής, που είμαι καλά και που βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω και να συνεισφέρω όσο περισσότερο μπορώ. Ο τραυματισμός ανήκει στο παρελθόν, νιώθω καλά, νιώθω υπέροχα και είμαστε όλοι εδώ για να πετύχουμε τον στόχο μας».