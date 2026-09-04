Τα τρία φανελάκια του Βασίλη Σπανούλη

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προβλέπει ότι το τσουνάμι της τοξικότητας θα καταπιεί σύντομα τον Βασίλη Σπανούλη.

Καίω αρωματικά φύλλα δάφνης του Σεπτέμβρη και ξεκινώ αυτό το κείμενο με μία πρόβλεψη. Εάν η Εθνική Ανδρών αποκλειστεί από το Μουντομπάσκετ, που δεν το πολυβλέπω πάντως, η μεθεπόμενη μέρα (δηλαδή το Προ-προολυμπιακό τουρνουά του Αυγούστου 2027) θα βρει την ομάδα με άλλον προπονητή στον τιμόνι της. Ο Βασίλης Σπανούλης θα παραιτηθεί εάν στις 1 Μαρτίου δει την πλάτη του Σενγκέλια και του Σούλγκα και πάει να κάνει παρέα στους Λιθουανούς και τους Πορτορικάνους.

Θα σχίσει το συμβόλαιό του, όχι μόνο για να επωμιστεί τις ευθύνες της αποτυχίας. Αυτό, άλλωστε, είναι εκτός πραγματικότητας. Πιθανός αποκλεισμός θα βγάλει προφανώς στη σέντρα τους πάντες, αλλά στην «πίτα» της διανομής ευθυνών το κομμάτι του προπονητή θα είναι σχετικά μικρό. Και θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά το εφιαλτικό «παράθυρο» του Ιουλίου του 2026.

Η θριαμβευτική νίκη επί των Ισπανών πανηγυρίστηκε ως επιστροφή στις ράγες, και σωστά, ταυτόχρονα όμως εξωράισε, κουκούλωσε και τελικά αρχειοθέτησε όσα δήλωσε ο Σπανούλης μετά την ήττα από τους Ουκρανούς στη Ρίγα. Όταν ο Ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε για στοχοποίηση ανθρώπων «με κριτήριο το κίτρινο, το μαύρο, το κόκκινο και το πράσινο» δεν μιλούσε για τους παίκτες ούτε για τον Λιόλιο. Μιλούσε για τον εαυτό του.

Η κριτική θα ήταν προφανώς ευπρόσδεκτη αν δεν συνοδευόταν από το πρόσημο «13» ή «7» ή «4» ή «3». Πάνω που είχαμε συνηθίσει τα δύο πρώτα, ξανάρθαν στη μόδα τα δύο επόμενα. Από τη στιγμή που ο Σπανούλης ανέλαβε με τυμπανοκρουσίες τα ηνία του φιλόδοξου Άρη, οι φανατικοί του φιλόδοξου ΠΑΟΚ έβαλαν την Εθνική στο στόχαστρό τους, όπως τον έχουν εδώ και δύο χρόνια οι φανατικοί του Παναθηναϊκού. Και η τοξικότητα βάλθηκε να καταρρίπτει τα δικά της ρεκόρ, τα οποία βέβαια μένουν ακατάρριπτα μόνο για λίγες μέρες, λες και είναι άλματα του Ντουπλάντις.

Αίφνης ο Σπανούλης, ένα τοτέμ του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατηγορείται στα αδηφάγα social media ως κλικαδόρος, ιντριγκαδόρος, τσάτσος του συστήματος, υπερτιμημένος και φυσικά ως …αποτυχημένος. Γιατί; Επειδή μέσα από τα μπλε φοράει κιτρινόμαυρο φανελάκι και μέσα από το κιτρινόμαυρο, ερυθρόλευκο.

Το αφήγημα για την περυσινή εποποιία στο Ευρωμπάσκετ είναι ότι «δεν αντιμετωπίσαμε κανέναν αντίπαλο της προκοπής». Ό,τι του φανεί, του λωλοστεφανή. Ή ότι «τους κουβάλησε όλους τους άχρηστους στην πλάτη του ο Γιάνναρος», το οποίο είναι πιο βολικό διότι πιάνει και τα κατορθώματα του 2024, στο Προολυμπιακό τουρνουά και στο Παρίσι. Άλλοι έβγαλαν και τον Γιάννη στη σέντρα, επειδή …δεν παίζει ποτέ στην Εθνική. Ο λωλοστεφανής σε νέες περιπέτειες.

Έχουν δει πολλά τα ματάκια μου στα σαράντα χρόνια που καλύπτω την Εθνική και συνολικά το μπάσκετ, αλλά τόσες οπλισμένες κάννες όσες περίμεναν τον προπονητή και τους παίκτες της για πυρ ομαδόν σε περίπτωση ήττας από τους Ισπανούς δεν θυμάμαι ποτέ.

Από κάποιο θαύμα, η ομάδα που οι γραφικοί εξακολουθούμε να αγαπάμε επισήμως και ανεπισήμως ανασυντάχθηκε, ανασυγκροτήθηκε, ανασκουμπώθηκε και ξαναβρήκε τον εαυτό της μόλις ένιωσε την πλάτη της κολλημένη στον τοίχο του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Κάπως έτσι δεν κατέκτησε και το μετάλλιο πέρυσι τέτοιες μέρες στη Ρίγα; Το σφρίγος που παρουσίασε η Εθνική στον μικρό τελικό μόλις 45 ώρες μετά την πανωλεθρία του αγώνα με τους Τούρκους είναι άλλο ένα γαλόνι στη μπλε στολή του Σπανούλη. Την οποία βέβαια οι συνήθεις ύποπτοι είχαν σπεύσει να ξεσκίσουν επειδή δεν τους άρεσε το εθνόσημο της –παρασάγγας ανώτερης- ομάδας που νίκησε τους δικούς μας στον ημιτελικό.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα παραιτηθεί μετά από τυχόν αποκλεισμό επειδή δεν θα έχει λόγο να υποβάλει άλλο τον εαυτό του και την Εθνική σε αυτό το διχαστικό μαρτύριο. Ο Άρης δεν είχε πολλούς εχθρούς όταν ο Σπανούλης ανέλαβε την Εθνική, αλλά ο σημερινός Άρης είναι άλλου αυτοκράτορα ευαγγέλιο, πόσο μάλλον ο μεθαυριανός. Όπως και ο άσπονδος συμπολίτης ΠΑΟΚ.

Τα έζησε πριν από αυτόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος κράτησε για μερικούς μήνες τα δύο καρπούζια (το κόκκινο και το μπλε) κάτω από τη μασχάλη, ώσπου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση υπό την ασφυκτική πίεση τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του …Ολυμπιακού. Διαβάστε εδώ, εάν ξεχνάτε τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Η επανάσταση του Βασιλακόπουλου το 2008 εξελίχθηκε σε φιάσκο και ο «δράκος» ουσιαστικά εκπαραθυρώθηκε από την ΕΟΚ, μολονότι η Εθνική ήταν τότε πολύ πιο επίσημη αγαπημένη από την τωρινή, ο δε Γιαννάκης πολύ πιο τοτέμ από τον Σπανούλη.

Ο Σπανούλης μάλιστα το έζησε στο πετσί του (και) αυτό το σήριαλ, αφού ήταν τότε παίκτης της Εθνικής και του Παναθηναϊκού, τον οποίο εγκατέλειψε δύο χρόνια αργότερα για να πηδήξει στην απέναντι όχθη του Ρουβίκωνα. Ναι, είναι σκληρό το πετσί του. Γιατί όμως να το κάνει αυτό στον εαυτό του, και στην ομάδα η οποία θα πάψει να διεκδικεί διακρίσεις; Το πολύ πολύ να παραμείνει ως …σύμβουλος, όπως υποτίθεται ότι παρέμεινε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Όποιος πιστεύει ότι η Εθνική Ανδρών του 2028-30 θα παραμείνει ανταγωνιστική σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι αιθεροβάμων σαν τον Καραλή. Ενδεχόμενη συμμετοχή στο Μουντομπάσκετ του Κατάρ θα ομαλοποιήσει κάπως τη μετάβαση, ειδάλλως πάμε για πυρηνικό ολοκαύτωμα και για χτίσιμο πάνω σε στάχτες.

Σημειωτέον ότι το τελευταίο «παράθυρο» (τέλη Φεβρουαρίου) θα ανοίξει λίγες μέρες μετά από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας με όσα αυτό συνεπάγεται, ενώ θα έχει προηγηθεί και ευρωντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού. Εξάλλου, ο καθοριστικής σημασίας αγώνας του Νοεμβρίου με τη Γεωργία θα διεξαχθεί μία μέρα μετά από αναμέτρηση Ολυμπιακού-Χάποελ και δύο μέρες μετά την εκστρατεία του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Τόμπολα! Και πάλι καλά που διακόπτεται το Eurocup, τις συγκεκριμένες εβδομάδες.

Η ανάγκη για πανστρατιά θα προσκρούσει στα λοξά βλέμματα των ομάδων, στην ανάγκη για διπλωματικές κινήσεις, στις άναρθρες κραυγές των βαρβάρων, στο τσουνάμι της τοξικότητας. Και ο Σπανούλης θα νιώσει ως συνήθως αβοήθητος σε αυτούς τους ελιγμούς. Πλήρης η ελληνική ομάδα είναι ανώτερη από την ελλιπή Γεωργία και από την ελλιπή Ουκρανία, αλλά η Εθνική του περασμένου Ιουλίου δεν πρόκειται να νικήσει ούτε τους παλαίμαχους της Σαϊτάμα. Ο ίδιος ο Σπανούλης θα της βάλει 20 πόντους με τζην και με σκαρπίνι.