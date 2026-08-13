Η Εθνική στα σχοινιά, ο Γιάννης στα σκυλιά

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προσφέρει ψήφο εμπιστοσύνης στους διεθνείς που θα αγωνιστούν τον Αύγουστο και αναρωτιέται για ποιους λόγους η ΕΟΚ στοχοποίησε το μεγάλο αστέρι της.

Ας ξεκινήσουμε ζυγίζοντας τους παρόντες, όπως είναι άλλωστε το σωστό. Ρεαλιστικά, η σύνθεση με την οποία η Εθνική θα εμφανιστεί στο αυγουστιάτικο παραθύρι είναι η ισχυρότερη δυνατή για την εποχή. Εάν δεν μπορεί με αυτή τη σύνθεση να κερδίσει την Ουκρανία σε ουδέτερο γήπεδο (και αργότερα να πετύχει 3/3 νίκες απέναντι σε Γεωργιανούς και Ουκρανούς), δεν έχει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε στο πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για τους λάτρεις της στατιστικής, η ελληνική ομάδα βλέπει σήμερα τις πλάτες ακόμα και των Μαυροβούνιων και των Πορτογάλων. Aς πούμε, όμως, ότι αυτούς θα τους προσπεράσουμε με ένα ωραίο 4-0 επί Ουκρανίας και Γεωργίας στη δεύτερη φάση.

Τους Ισπανούς δεν τους βάζω στην παλάντζα, διότι, ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι του χεριού μας, έχουν αποκτήσει απόσταση ασφαλείας με το 5-1 του πρώτου γύρου. Δεν είναι βέβαια απίθανο να τους βάλουμε πλάτη στο ευρωντέρμπι της 31ης Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Αλλά η πραγματικά “must win” βραδιά είναι αυτή που θα έχει προηγηθεί, στις 28 του μήνα στη Ρίγα.

Οι αιθεροβάμονες μπορεί να πίστεψαν για δύο στιγμές ότι η Εθνική θα ταξίδευε για τη Ρίγα με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, αλλά αυτό αποδείχθηκε εικόνα ρετρό, από τον περασμένο Αύγουστο. Οι πιθανότητες για τον Γιάννη (που βαδίζει στα 32) ήταν εξαρχής μηδαμινές αφού δεν προηγήθηκε η παραμικρή προεργασία, ενώ τον καταπονημένο Σλούκα (36) θα τον ξαναδούμε στα μπλε, αν τον ξαναδούμε, μόνο αν η ομάδα προκριθεί στο Μουντομπάσκετ. Το ίδιο, παρεμπιπτόντως, ισχύει και για τον Γιάννη. Εφ’ όσον η Εθνική χάσει το αεροπλάνο για το Κατάρ, η «εθνική» καριέρα του διδύμου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι επιστροφές είναι πολλές και σημαντικές. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ορθώς προτιμήθηκε έναντι του Γουόκαπ, θα παίξει το πρώτο βιολί ώστε να αποκτήσει η Εθνική σκορ και να ξεφύγει από τους 70 πόντους. Ο Νικ Καλάθης, απών από το Ευρωμπάσκετ ’25, θα δώσει λύση στο κραυγαλέο πρόβλημα της οργάνωσης αλλά και της περιφερειακής άμυνας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα αναλάβει, επιτέλους, ευθύνες. Ο Πάνος Καλαϊτζάκης θα είναι ο καμικάζι της άμυνας και ο φρουρός του Μιχάιλιουκ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα προστατεύσει τον εναέριο χώρο. Ο Θανάσης θα φέρει δυναμισμό και ψυχή. Ο Ντίνος Μήτογλου θα δώσει μπόι, εμπειρία και απειλή.

Απέναντι στους Ρουμάνους και στους Πορτογάλους, η Εθνική δεν είχε ψηλούς, δεν είχε σουτ, δεν είχε κουμάντο, δεν είχε άμυνα, δεν είχε τίποτα. Ήταν κατράμι στο βάθος της σήραγγας. Θυμίζω τη δωδεκάδα του τελευταίου αγώνα για να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις: Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Μπαζίνας, Λαρεντζάκης, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης, Κουζέλογλου, Κακλαμανάκης, Τσαλμπούρης. Σύμφωνα με τον Βασίλη Σπανούλη, μάλιστα, σχεδόν όλοι οι διεθνείς εμφανίστηκαν ανέτοιμοι και με βατραχοπέδιλα. Όχι ότι ο ίδιος διέπρεψε εκείνες τις μέρες.

Σε σύγκριση με την ομάδα της Ρίγα, η Εθνική που θα παραταχθεί στην ίδια Ρίγα στις 28 του μήνα θα έχει Καλάθη αντί για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο αντί Σαμοντούροφ, Mωραΐτη ή Φλιώνη αντί Κατσίβελη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (που ήταν παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες) αντί του αναντικατάστατου Γιάννη.

Πέραν του ανέτοιμου Παπαγιάννη, που άλλωστε είχε αποκλειστεί από την ομάδα του 2025, άλλη απουσία –με τα σημερινά δεδομένα- δεν υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι ο Τόμας Γουόκαπ πιάνει θέση «νατουραλιζέ», οπότε δεν χωράει στην ίδια ομάδα με τον Ντόρσεϊ, όπως δεν χώρεσε ο Ντόρσεϊ στην Εθνική του 2023 και του 2024. Για τα κολεγιόπαιδα δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλη συζήτηση πέρα απ’ όσα είπαμε πριν από ένα μήνα., με αφορμή τότε την Εθνική Νέων.

Τον Ιούνιο του 1985, όταν κάποιος από την παρέα μας ήταν ακόμη 19 ετών, έπεσε στις Πανελλαδικές ένα θέμα όπου αναφέρονταν οι όροι αρωγή και ευδοκίμηση. Το εδάφιο ήταν παρμένο από δοκίμιο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: «Ο άνθρωπος, ο αποφασισμένος να μάθει πολλά γράμματα και να διαπρέψει σε μια επιστήμη ή σε μια τέχνη, δεν αποβλέπει πια, κατά την επικρατούσα αντίληψη, στην προσωπική του μόνο ευδοκίμηση. Προσφέρει και στους άλλους πολύτιμη αρωγή».

Τις επόμενες ημέρες ξέσπασε σάλος και θύελλα διαμαρτυριών (όπως θα γινόταν και σήμερα...), αφού οι δύο επίμαχες λεξούλες θεωρήθηκαν υπερβολικά στριφνές για το «yolo» γνωστικό πεδίο του 18χρονου Ελληνόπουλου. Εάν αναρωτιέστε πού κολλάνε όλα αυτά, δεν έχετε παρά να διαβάσετε την ανακοίνωση της ΕΟΚ σχετικά με την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η λέξη «αρωγή» αναφέρεται δύο φορές μέσα σε ισάριθμες προτάσεις: «Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του»!

Το ανακοινωθέν μηρυκάστηκε χωρίς κριτική από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, διότι πού να σκαλίζεις και πού να στηλιτεύεις τώρα καλοκαιριάτικα. Με λίγη προσοχή ωστόσο, ανακαλύπτει ο αναγνώστης ότι η αναφορά σε οικονομικά θέματα (δηλαδή στην ασφάλιση του παίκτη) περιορίζεται στα πεπραγμένα προηγούμενων ετών και όχι στα φετινά: «Τα τελευταία χρόνια, η ΕΟΚ κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ».

Φέτος; Φέτος, πολύ απλά, η Ομοσπονδία είχε ξεγράψει εξαρχής το ενδεχόμενο συμμετοχής του Γιάννη στα δύο θερινά «παράθυρα», οπότε δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Όταν είδε τα σκούρα, «ζητήθηκε η αρωγή του Γιάννη», ο οποίος Γιάννης δήλωσε στο μεταξύ πρόθυμος να αγωνιστεί.

Πελαγωμένη μπροστά στην ανάγκη να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας σε χρόνο μηδέν με ανθρώπους που δεν είχε καν ακουστά (τους ιθύνοντες των Μαϊάμι Χιτ), η ΕΟΚ –η ίδια ΕΟΚ που με το ύφος της είχε προκαλέσει πέρυσι τρομερό εκνευρισμό στους Μπακς- ζήτησε προφανώς από τον παίκτη να βγάλει αυτός το φίδι από την τρύπα και να εξασφαλίσει μόνος του την άδεια. Μια «αρωγή», βρε παιδί μου, πώς το λέτε εσείς στα ελληνικά;

Το Μαϊάμι, βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει αβασάνιστα την άδεια με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ακόμα νωπή στο κολοσσιαίο συμβόλαιο που τον έκανε κάτοικο Φλωρίδας. Ο Γιάννης δεν είναι Φοντέκιο ούτε Γιόβιτς και οι αγώνες των «παραθύρων» δεν είναι Παγκόσμιο Κύπελλο. Ούτε είχε καμία δουλειά ο Νίκος Ζήσης να υποκαταστήσει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας στις όποιες διαπραγματεύσεις.

Η ΕΟΚ εισέπραξε ένα αδιαπραγμάτευτο «νόου» και προχώρησε στο Plan B, αυτό που είχε σχεδιαστεί εξαρχής: «Θα κατηγορήσουμε τους Αμερικάνους». Παλιό, δοκιμασμένο κόλπο, από τα χρόνια του Βασιλακόπουλου ακόμη. «Και στον Πατ τον Ράιλι θα ρίξουμε ευθύνες». Και αν κανένας δυσπιστήσει, ας τηλεφωνήσει στον Ράιλι να τον ρωτήσει.

Τώρα που είπα «Βασιλακόπουλος»: Ποιους εννοούσε ο Δήμος Ντικούδης όταν δήλωσε ότι η (όποια) κριτική γίνεται «με δεκάδες ασύστολα ψεύδη» από άτομα που «είχαν καλομάθει να ελέγχουν την Ομοσπονδία και να τους κάνει αυτή χατίρια»; Η τακτική της ντουντούκας είναι ιδιαίτερα ολισθηρός δρόμος, ιδίως όταν δεν συνοδεύεται από ονόματα και διευθύνσεις.

Ο Γιάννης (που ως συνήθως ήθελε να παίξει και να …ευδοκιμήσει στην Εθνική αλλά δυστυχώς δεν διαθέτει ούτε κατά διάνοια τη δύναμη που είχε στο Μιλγουόκι) μετέφερε την αρνητική απάντηση και έγινε κακός, παρ’ όλο που η επίσημη αιτιολόγηση σχετικά με τον κίνδυνο τραυματισμού του είναι ορθή και αναμφισβήτητη.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ρίχνει το πολύτιμο πετράδι της στα σκυλιά και τον παραδίδει βορά στις συνήθεις ορδές των βαρβάρων, λες και είναι κανένα ατίθασο παιδάκι που βλέπει Εθνική και παίρνει δρόμο. «Φέτος ζητήθηκε η αρωγή του Γιάννη, αλλά, ενώ εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αυτός προτίμησε να μείνει στο Μαϊάμι για να μη ρισκάρει», λέει η ανακοίνωση, αν μεταφραστεί σε απλά ελληνικά. Πιο Λιόλιος, πεθαίνεις.