Ο Νίκολα Γιόκιτς ανέφερε μεταξύ άλλων τον λόγο για τον οποίο απολαμβάνει να παίζει με την εθνική ομάδα της Σερβίας σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο όνομα που βρέθηκε στο «παράθυρο» του Αυγούστου ενισχύοντας την ομάδα της Σερβίας ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, λίγο μετά το παιχνίδι με την Ιταλία και τη νέα νίκη της ομάδας του με την οποία έφτασε στο 6-2 ρεκόρ ακολουθώντας την αήττητη (8-0) Τουρκία στον όμιλο, αναφέρθηκε και στους λόγους που απολαμβάνει να παίζει με την εθνική ομάδα της χώρας του.

«Για να είμαι ειλικρινής, με έχουν αντιμετωπίσει έτσι αμυντικά πολλές φορές στο παρελθόν» είπε αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε η Ιταλία με αποτέλεσμα να μείνει στους 8 πόντους με 1/4 εντός παιδιάς και 6/7 βολές και συνέχισε: «Όμως αυτός είναι και ο λόγος που μ' αρέσει να παίζω για την εθνική ομάδα και να αγωνίζομαι: Το πιο σημαντικό είναι να νικάμε, ό,τι κι αν γίνει».

Και κατέληξε: «Αν μπορώ να δημιουργήσω υπεραριθμία χωρίς να έχω τη μπάλα στα χέρια μου και να σκοράρουν οι υπόλοιποι, θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Πάντως με μάρκαραν καλά, αν και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα».