Χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία 11.400 Σέρβων αθλητών, μεταξύ αυτών και ο Μιλουτίνοφ

Χάκερς κατάφεραν και απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία πάνω από 11.000 αθλητών της Σερβίας, σύμφωνα με το bbc της χώρας.

Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία πάνω από 11.000 αθλητών, κατάφεραν να βρουν χάκερς, σύμφωνα με το bbc της Σερβίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ένα μέηλ που στάλθηκε από άγνωστη διεύθυνση στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον Απρίλη του 2026 ήταν αρκετό, προκειμένου οι χάκρερς να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη λίστα με προσωπικά δεδομένα.

Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν ονόματα από την Εθνική ομάδα της Σερβίας του ποδοσφαίρου, όπως ο Μίτροβιτς, ο Τάντιτς, ο Πάβλοβιτς, ο Κόστιτς, ο Γιόβελιτς, καθώς και του πρώην τεχνικού Στοίκοβιτς. Μάλιστα και Σέρβοι μπασκετμπολίστες είναι στη λίστα, με τα ονόματα των Μιλουτίνοφ, Μαρίνκοβιτς, Αβράμοβιτς και Μίτσιτς να ξεχωρίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι χάκερς απείλησαν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία, ζητώντας λεφτά και όταν δεν πήραν απάντηση, αποφάσισαν να τα διακινήσουν στο dark web.