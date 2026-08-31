Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία.

Η Σερβία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ρίτσι σε μία πτώση του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν πεσμένος στο παρκέ και έδειχνε να υποφέρει. Λίγο αργότερα, αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.

«Συναγερμός» στους Πειραιώτες, μιας και ο Μιλουτίνοφ έδειχνε να υποφέρει.