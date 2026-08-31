Δείτε με ποιον τρόπο μπορεί να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 η Εθνική μας ομάδα.

Σε ένα φανταστικό ματς που έγινε στο «T-Center», η Εθνική μας ομάδα πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Έδωσε ένα παιχνίδι... τελικό κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επικράτησε με 108-105 στην παράταση, έχοντας πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο.

Στόχος για την «επίσημη αγαπημένη» είναι να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Για να το καταφέρει σίγουρα αυτό, θα χρειαστεί να κάνει το απόλυτο στα εναπομείναντα τέσσερα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει τη Γεωργία (εντός, εκτός), την Ισπανία εκτός και την Ουκρανία εντός.

Σε περίπτωση που δεν κάνει η Ελλάδα το 4/4, χρειάζεται τουλάχιστον τρεις νίκες και από κει και πέρα να βγει ένας ιδανικός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς.

Η Βαθμολογία

1. Ουκρανία 5-2

2. Ισπανία 5-3 *

3. Μαυροβούνιο 4-3

4. Πορτογαλία 4-3

5. Γεωργία 4-3

6. Ελλάδα 4-4 *

*Ελλάδα και Ισπανία έχουν ματς περισσότερο