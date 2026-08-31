Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη της Ελλάδας
Η Εθνική μας ομάδα έδειξε χαρακτήρα και έμεινε ζωντανή στη μάχη που δίνει για να περάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου του 2027. Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με στο T-Center της Ισπανίας σε ένα ματς θρίλερ στην παράταση με 108-106 και έτσι ανέβηκε στο 4-4. Οι Ίβηρες έπεσαν στο 5-3 με τη δεύτερη σερί ήττα τους.
Κορυφαίοι της αναμέτρησης ήταν ο Μήτογλου με 29 πόντους και ο Ντόρσεϊ με 29 πόντους για την ομάδα του Σπανούλη.
Η Βαθμολογία
1. Ουκρανία 5-2
2. Ισπανία 5-3 *
3. Μαυροβούνιο 4-3
4. Πορτογαλία 4-3
5. Γεωργία 4-3
6. Ελλάδα 4-4 *
*Ελλάδα και Ισπανία έχουν ματς περισσότερο
Τα αποτελέσματα
Ελλάδα - Ισπανία 108-106
Πορτογαλία - Γεωργία 21:00
Μαυροβούνιο-Ουκρανία 21:30
Επόμενη αγωνιστική
26/11
Μαυροβούνιο - Ισπανία
Πορτογαλία - Ουκρανία
Ελλάδα - Γεωργία
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