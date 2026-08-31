Δείτε τη βαθμολογία μετά στον όμιλο μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στην παράταση.

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε χαρακτήρα και έμεινε ζωντανή στη μάχη που δίνει για να περάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου του 2027. Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με στο T-Center της Ισπανίας σε ένα ματς θρίλερ στην παράταση με 108-106 και έτσι ανέβηκε στο 4-4. Οι Ίβηρες έπεσαν στο 5-3 με τη δεύτερη σερί ήττα τους.

Κορυφαίοι της αναμέτρησης ήταν ο Μήτογλου με 29 πόντους και ο Ντόρσεϊ με 29 πόντους για την ομάδα του Σπανούλη.

Η Βαθμολογία

1. Ουκρανία 5-2

2. Ισπανία 5-3 *

3. Μαυροβούνιο 4-3

4. Πορτογαλία 4-3

5. Γεωργία 4-3

6. Ελλάδα 4-4 *

*Ελλάδα και Ισπανία έχουν ματς περισσότερο

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

Πορτογαλία - Γεωργία 21:00

Μαυροβούνιο-Ουκρανία 21:30

Επόμενη αγωνιστική

26/11

Μαυροβούνιο - Ισπανία

Πορτογαλία - Ουκρανία

Ελλάδα - Γεωργία