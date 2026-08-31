Ελλάδα - Ισπανία: Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός στο «T-Center» με Ομπράντοβιτς και Διαμαντίδη

Ελλάδα - Ισπανία: Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός στο «T-Center» με Ομπράντοβιτς και Διαμαντίδη

Γιώργος Κούβαρης
Ελλάδα - Ισπανία: Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός στο «T-Center» με Ομπράντοβιτς και Διαμαντίδη

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Το «παρών» στο «Telekom Center Athens» δίνουν τα μέλη του σταφ και του front office της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Βροντερό «παρών» στα επίσημα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δίνουν τα μέλη του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα παρακολουθούν δια ζώσης την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία ο Ζελικο Ομπράντοβιτς με τους συνεργάτες του, Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, Βλαντιμίρ Άντροϊτς και Σάββα Καμπερίδη.

Μαζί τους ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όπως επίσης ο προεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο GM of Basketball Operations της ομάδας Δημήτρης Κοντός, ο Director of Scouting & Team Personnel Νίκος Παππάς, ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης και ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης.

     

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