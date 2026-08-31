Ελλάδα - Ισπανία: Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός στο «T-Center» με Ομπράντοβιτς και Διαμαντίδη
Βροντερό «παρών» στα επίσημα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δίνουν τα μέλη του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα παρακολουθούν δια ζώσης την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία ο Ζελικο Ομπράντοβιτς με τους συνεργάτες του, Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, Βλαντιμίρ Άντροϊτς και Σάββα Καμπερίδη.
Μαζί τους ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όπως επίσης ο προεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο GM of Basketball Operations της ομάδας Δημήτρης Κοντός, ο Director of Scouting & Team Personnel Νίκος Παππάς, ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης και ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης.
Ομπράντοβιτς και Καραλής στο T Center για το Ελλάδα - Ισπανία pic.twitter.com/yqtHTZV5sw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
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