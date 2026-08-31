Εθνική Ομάδα: Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα Προκριματικά
Μετά και την αναμέτρηση με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» και τη μεγάλη νίκη στην παράταση με 108-106 ολοκληρώθηκε το «παράθυρο» των Προκριματικών του Αυγούστου.
Η Εθνική μας ομάδα έχει άλλα τέσσερα ματς έως και το τέλος των αγώνων που θα δώσουν τη πρόκριση για τα παρκέ του Κατάρ.
Συγκεκριμένα έχει να παίξει κατά σειρά με Γεωργία (εντός), Ισπανία (εκτός), Ουκρανία (εντός) και Γεωργία (εκτός).
Το πρόγραμμα της Εθνικής στα Προκριματικά
- 26 Νοεμβρίου: Ελλάδα - Γεωργία
- 29 Νοεμβρίου: Ισπανία - Ελλάδα
- 26 Φεβρουαρίου: Ελλάδα - Ουκρανία
- 1 Μαρτίου: Γεωργία - Ελλάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.