Τέσσερα παιχνίδια απομένουν για την Εθνική μας ομάδα έως το τέλος των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά και την αναμέτρηση με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» και τη μεγάλη νίκη στην παράταση με 108-106 ολοκληρώθηκε το «παράθυρο» των Προκριματικών του Αυγούστου.

Η Εθνική μας ομάδα έχει άλλα τέσσερα ματς έως και το τέλος των αγώνων που θα δώσουν τη πρόκριση για τα παρκέ του Κατάρ.

Συγκεκριμένα έχει να παίξει κατά σειρά με Γεωργία (εντός), Ισπανία (εκτός), Ουκρανία (εντός) και Γεωργία (εκτός).

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα Προκριματικά