Τολιόπουλος: «Να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για την σπουδαία και σημαντική νίκη της Εθνικής Ομάδας απέναντι στην Ισπανία για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε δια πηρός και σιδήρου να πάρει την πολύτιμη νίκη κόντρα στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση και να παραμείνει ζωντανή στην διεκδίκηση της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το οποίο θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας για το παιχνίδι είπε ότι «δεν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, ξέραμε ότι αν χάναμε θα ήταν σαν το τελειωτικό χτύπημα. Έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Είχαμε και οι δύο πίεση, ωστόσο στο τέλος φανήκαμε πιο δυνατοί και πήραμε την νίκη».

Ενώ αναφέρθηκε και στους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Ντίνο Μήτογλου οι οποίοι έκαναν ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα σημειώνοντας από 29 πόντους ο καθένας: «Ο Ντόρσεϊ και ο Μήτογλου έκαναν απίστευτη δουλειά, επιθετικά ήταν καταπληκτικοί, μας βοήθησαν πολύ σε στιγμές που κολλήσαμε. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι… όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, έδωσαν την καρδιά τους και την ψυχή τους, για να πάρουμε την νίκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε».

Όσο για την παρουσία του κόσμου; «Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός, το να παίζεις στην χώρα σου με σχεδόν 18 χιλιάδες κόσμο που να σε στηρίζει είναι κάτι το εκπληκτικό και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν εν μέσω καλοκαιριού για να το κάνουν».

Και κατέληξε: «Πρέπει να κρατήσουμε την νοοτροπία που δείξαμε σήμερα. Πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την νίκη, πρέπει να δουλέψουμε μόνο για την νίκη, καλως ή κακώς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αν θέλουμε να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».