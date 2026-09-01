Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Στην Εθνική δεν υπάρχει ο φανατισμός που βλέπουμε στις ομάδες, όσο πατριώτες κι αν είμαστε» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στο Gazz Floor powered by Novibet στο φανατισμό που δεν υπάρχει στην Εθνική Ελλάδας - στοιχείο που παρατηρούμε στις ομάδες μας.

Το Gazz Floor powered by Novibet επέστρεψε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να βάζει τη σφραγίδα του με το... καλημέρα. Σε σχετική ερώτηση για το πόσο ασχολείται ο κόσμος με την Εθνική, τόνισε συγκεκριμένα:

«Όχι δεν πιστεύω ότι ασχολείται τόσος κόσμος. Υπερτερεί ο φανατισμός στις ομάδας. Ενώ είμαστε όλοι μας Ελληνες και αγαπάμε την Εθνική, στις ομάδες υπάρχει ο φανατισμός που δεν υπάρχει στην Εθνική όσο πατριώτες και να είμαστε. Καλό είναι να μην είμαστε τόσο επικριτικοί και αυστηροί μ' αυτές τις ομάδες κι αυτά τα παράθυρα» και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων:

«Το κομμάτι του πάθους ήταν αυτό που έλλειψε με την Ουκρανία, αυτό το είδαμε με την Ισπανία και γι' αυτό ήρθε αυτή η νίκη».

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