Μάλι - Σενεγάλη 71-97: Τι έκαναν Μπάντιο και Εντιάι
Η Σενεγάλη διπλασίασε τις νίκες της στα παράθυρα του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πραγματοποίησε μία άψογη εμφάνιση στο Μάλι και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 97-71.
Πολυτιμότερος παίκτης σε αυτό το ματς, ήταν ο Μπράντου Μπάντιο του Παναθηναϊκού. Ο 27χρονος γκαρντ αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 22 πόντους (7/7 βολές, 0/3 δίποντα, 5/15 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη. Από την άλλη, ο Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού, έπαιξε 22 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους (1/2 βολές, 1/2 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.
Ο Κουλιμπαλί είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Σενεγάλη να απαντάει με ένα σερί 13-0 από το 09:18 (Γκουέι) μέχρι το 06:08 (Μπάντιο) για το διψήφιο προβάδισμά της (13-2). Το Μάλι είχε μειώσει σε 10-15, όμως με επιμέρους σκορ 10-2 τα τελευταία 5:30 λεπτά, οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 25-12.
Ο Φαγέ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τους γηπεδούχους να απαντάνε με τέσσερις πόντους του Σανόγκο (16-27). Το Μάλι δεν μπορούσε να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό και με κορυφαίο τον Μπάντιο του Παναθηναϊκού, η Σενεγάλη είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 46-30.
Με τρίποντο του Ντιόπ και δίποντο του Μπάτζι, η Σενεγάλη είχε ξεφύγει με 21 πόντους (51-30) στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Το Μάλι είχε καταφέρει να μειώσει σε 42-54 με επιμέρους σκορ 12-3, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν αντιδράσει και με ένα 12-4, ήταν μπροστά με 66-46 στα 00:46. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Σενεγάλη είχε το προβάδισμα με 69-50.
Η Σενεγάλη δεν ανησύχησε καθόλου στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά ήταν μόνιμα στους 18-22 πόντους τα πρώτα λεπτά, ενώ στο φινάλε, πήρε τη νίκη με 97-71.
Τα δεκάλεπτα: 12-25, 30-46, 50-69, 71-97
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