Ο Μπράνκου Μπάντιο «υπέγραψε» τη νίκη της Σενεγάλης επί της Ανγκόλα ευστοχώντας στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του αγώνα.

Με 41'' να απομένουν για το τέλος του αγώνα και την Ανγκόλα να είχε το προβάδισμα στο σκορ με 82-81, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το πιο κρίσιμο σουτ πάνω του. O νέος παίκτης του Παναθηναϊκού ευστόχησε έξω από τα 6.75 μέτρα και έφερε την Σενεγάλη μπροστά στο σκορ με 84-82 το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Στα 33:00 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Μπάντιο είχε στο σύνολο 24 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 4 λάθη.

Δείτε το κρίσιμο τρίποντο του Σενεγαλέζου γκαρντ