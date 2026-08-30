Μπάντιο: Το κρίσιμο τρίποντο που έστειλε τη Σενεγάλη ακόμα πιο κοντά στο Παγκόσμιο
Με 41'' να απομένουν για το τέλος του αγώνα και την Ανγκόλα να είχε το προβάδισμα στο σκορ με 82-81, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το πιο κρίσιμο σουτ πάνω του. O νέος παίκτης του Παναθηναϊκού ευστόχησε έξω από τα 6.75 μέτρα και έφερε την Σενεγάλη μπροστά στο σκορ με 84-82 το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Στα 33:00 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Μπάντιο είχε στο σύνολο 24 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 4 λάθη.
Δείτε το κρίσιμο τρίποντο του Σενεγαλέζου γκαρντ
Brancou Badio replies with a corner triple to give Senegal an 84-82 lead. pic.twitter.com/4OFGqKeb1M— Edilson J. Silva 🇨🇦🏀🇦🇴 (@edilsonbuzz) August 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.